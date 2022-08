फिल्म 'रक्षाबंधन' के हो रहे बहिष्कार को लेकर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा- 'शरारती लोग फिल्म का बॉयकॉट कर रहे हैं'

Highlights अक्षय कुमार ने कहा, "बहुत कम लोग हैं जो ये काम करते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म 'रक्षाबंधन'11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अपोजिट भूमि पेडनेकर लीड रोल में हैं।

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन का ट्विटर पर जमकर विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #BoycottRakshaBandhanMovie ट्रेंड चला रहे हैं। सिनेमाघरों में रिलीजिंग से पहले सोशल मीडिया पर हो रहे फिल्म के विरोध को लेकर अक्षय कुमार का बयान आया है। सोमवार को फिल्म के एक प्रमोशन इवेंट के दौरान अक्षय कुमार ने कहा है कि शरारती लोग इस फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं।

बॉलीवुड अभिनेता ने 'रक्षाबंधन' को प्रमोट करते हुए कहा कि 'भारत एक आजाद देश है और हर कोई जो चाहे कर सकता है।' उन्होंने बहिष्कार का आह्वान करने वाले लोगों से भी ऐसा नहीं करने का अनुरोध किया। हाल ही में लोगों ने आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और आलिया भट्ट की डार्लिंग्स का बहिष्कार करने का आह्वान किया था।

मीडिया से बात करते हुए अक्षय कुमार ने कहा, "बहुत कम लोग हैं जो ये काम करते हैं। वे शरारत कर रहे हैं। कोई बात नहीं। यह एक स्वतंत्र देश है। हर किसी को वह करने की अनुमति है जो वे चाहते हैं। इससे अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है। यह नहीं जा रहा है।" जब लोग इस तरह की बातें करते हैं तो कोई मतलब निकालने के लिए। हम सभी अपने देश को सबसे बड़ा और महान बनाने की कगार पर हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसमें न आएं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ऐसी चीजों को उजागर न करें। यह अपने देश के लिए बेहतर है। "

दरअसल, सोशल मीडिया पर लोग फिल्म की लेखिका कनिका ढिल्लों को लेकर आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। वे कनिका के पुराने ट्वीट को लेकर फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं। बता दें कि कनिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन देश के तमाम मुद्दों पर ट्वीट करती हैं। कनिका ने सीएए को लेकर भी ट्वीट किया था जिसका स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है। इसमें कनिका ने लिखा था- हम कागज नहीं दिखाएंगे।

इसके अलावा उन्होंने गोवंश को लेकर भी ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा- अस्पताल में बेड के इंतजार में पार्किंग में मौत, ये हैं अच्छे दिन। इंडिया सुपर पॉपर है और गऊ माता का मूत्र पीने से कोविड चला जाएगा।

Every single tweet of Kanika Dhillon has either Hindu-Muslim or jibe. All the best for her #RakshaBandhan movie.#हम_रक्षाबंधन_देखेंगे_नही_मनाएँगेpic.twitter.com/tzGOWzYYwk