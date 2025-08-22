Jolly LLB 3 को लेकर विवाद: पुणे अदालत ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी को भेजा नोटिस
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 22, 2025 18:58 IST2025-08-22T18:57:01+5:302025-08-22T18:58:19+5:30
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि फिल्म न्यायाधीशों को "मामू" जैसे शब्द से संबोधित करती है, जो न्यायपालिका का अपमान है।
पुणेः पुणे की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी को उनकी आने वाली फिल्म जॉली एलएलबी 3 के संबंध में नोटिस जारी किया है। यह कदम उस याचिका के बाद उठाया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि फिल्म कानूनी पेशे और न्यायपालिका का अपमान करती है। एबीपी न्यूज़ के अनुसार पुणे के वकील वाजिद खान बिदकर द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि फिल्म में न्याय व्यवस्था और अदालती कार्यवाही का मज़ाक उड़ाया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि फिल्म न्यायाधीशों को "मामू" जैसे शब्द से संबोधित करती है, जो न्यायपालिका का अपमान है।
अदालत में पेश होने का निर्देश
याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है। जॉली एलएलबी श्रृंखला हमेशा से व्यंग्यात्मक अंदाज में न्याय व्यवस्था की खामियों को उजागर करती रही है। श्रृंखला की पहली फिल्म में अरशद वारसी मुख्य भूमिका में थे, जिसे खूब सराहा गया था।
दूसरी फिल्म में अक्षय कुमार ने वकील का किरदार निभाया और यह भी व्यावसायिक रूप से सफल रही। श्रृंखला की तीसरी कड़ी जॉली एलएलबी 3 में दोनों अभिनेता साथ नज़र आने वाले हैं। हालांकि, रिलीज़ से पहले ही इस कानूनी विवाद ने फिल्म पर सवाल खड़े कर दिए हैं।