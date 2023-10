अभिनेत्री नुसरत भरुचा युद्धग्रस्त इजराइल से सुरक्षित वापस लौटीं, युद्ध की स्थिति को लेकर सवाल पर साधी चुप्पी

Highlights समाचार एजेंसी एएनआई ने अभिनेता के आगमन पर उनका एक वीडियो साझा किया बॉलीवुड अभिनेत्री इजराइल में फंसी हुई थी, जो युद्धग्रस्त है मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से बात नहीं की

मुंबई: फिल्म अभिनेत्री नुसरत भरुचा ने रविवार दोपहर के बाद मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने पर पत्रकारों से बात नहीं की। वह इजराइल में फंसी हुई थी, जो युद्धग्रस्त है। नुसरत भरूचा आखिरकार रविवार को इजराइल से सुरक्षित भारत लौट आईं। समाचार एजेंसी एएनआई ने अभिनेता के आगमन पर उनका एक वीडियो साझा किया। वह रविवार को दोपहर के बाद मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचीं और कई मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया, जो इजराइल में उनके समय के बारे में अधिक जानना चाहते थे। मध्य पूर्वी देश देश इस वक्त युद्ध की स्थिति में है।

मीडिया के सवालों पर नुसरत ने कुछ नहीं कहा और वह अपनी प्रतीक्षा कर रही कार की ओर बढ़ी। वह बिना मेकअप के थी और थकी हुई लग रही थीं। उन्होंने गुलाबी रंग का को-ऑर्ड सेट पहना था और कमर पर एक स्लिंग बैग लपेटा हुआ था। उनके पबलिस्ट जानकारी देते हुए कहा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हमास आतंकवादियों द्वारा देश पर हमले के बाद इज़राइल में फंसे हुई थीं। वह हाइफ़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लेने के लिए इज़राइल गई थीं, जो 28 सितंबर और 7 अक्टूबर तक चला।

#WATCH | Maharashtra: Actress Nushrratt Bharuccha refuses to speak to the media as she arrives at Mumbai airport from Israel pic.twitter.com/Ru8dDtcZmP