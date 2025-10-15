कौन थे पंकज धीर?, "महाभारत" में कर्ण और ‘चंद्रकांता’ में राजा शिवदत्त की भूमिका निभाकर...

Highlights CINTAA (सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन) की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। आज सुबह कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। महाकाव्य "महाभारत" के छोटे पर्दे पर रूपांतरण में कर्ण की भूमिका मिली।

मुंबईः बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में योद्धा कर्ण की भूमिका निभाने के लिए मशहूर अभिनेता पंकज धीर का 15 अक्टूबर को निधन हो गया। पुराने दोस्त, सहकर्मी और CINTAA सदस्य अमित बहल ने खबर की पुष्टि की। सूत्रों के अनुसार, पंकज पिछले कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे। हालाँकि उन्होंने इससे जंग लड़ी, लेकिन कुछ महीने पहले यह बीमारी फिर से उभर आई, जिससे उनकी हालत बेहद खराब हो गई। उनकी इस बीमारी से संबंधित एक बड़ी सर्जरी भी हुई थी। CINTAA (सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन) की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया।

धीर के निधन की खबर की पुष्टि की गई। अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे, पवन हंस, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई के बगल में किया जाएगा। बीआर चोपड़ा के मशहूर धारावाहिक "महाभारत" में कर्ण और ‘चंद्रकांता’ में राजा शिवदत्त की भूमिका निभाने के लिए मशहूर टेलीविजन अभिनेता पंकज धीर का कैंसर के चलते 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

धीर के मित्र और फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने बताया, "आज सुबह कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। पिछले कुछ महीनों में उन्हें कई बार अस्पताल जाना पड़ा।’’ उनका अंतिम संस्कार आज शाम में किया जाएगा। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले धीर ने 1980 के दशक में अभिनेता के रूप में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी और कई फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई थीं।

उन्हें बड़ा ब्रेक 1988 में मिला जब उन्हें महाकाव्य "महाभारत" के छोटे पर्दे पर रूपांतरण में कर्ण की भूमिका मिली। इसके बाद, उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई और उन्होंने "सड़क", "सनम बेवफा" और "आशिक आवारा" जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। 1994 से 1996 तक, धीर ने टीवी धारावाहिक "चंद्रकांता" में अभिनय किया, जो लेखक देवकी नंदन खत्री के 1888 में लिखे गए इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। उन्होंने काल्पनिक राज्य चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त की लोकप्रिय भूमिका निभाई।

उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में बॉबी देओल की "सोल्जर", शाहरुख खान की "बादशाह", अक्षय कुमार की "अंदाज", और अजय देवगन की "जमीन" और "टार्जन" शामिल हैं। 2000 के दशक के अंत में, धीर कई धारावाहिकों "तीन बहुरानियां", "राजा की आएगी बारात" और "ससुराल सिमर का" में दिखाई दिए। उनके परिवार में पत्नी अनीता धीर और बेटा निकेतन धीर हैं, जो खुद भी अभिनेता हैं।

Web Title: Actor Pankaj Dheer iconic Karn of Mahabharat, dies after cancer battle Karna in Mahabharata and King Shivadutt in Chandrakanta