अभिनेता जावेद खान अमरोही का 50 साल की उम्र में निधन, 'लगान' सहित सैकड़ों फिल्मों में किया था अभिनय

मुंबई: बॉलीवुड फिल्म अभिनेता जावेद खान अमरोही का मंगलवार को निधन हो गया। 50 वर्षीय अभिनेता पिछले काफी समय से सांस से संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले एक साल से बिस्तर पर थे। उनको इलाज के लिए सांताक्रूज के सूर्या नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने लगभग 150 फिल्मों में अभिनय किया। इसके साथ ही उन्होंने टीवी सीरीयल्स में भी अलग-अलग किरदार निभाए।

दिग्गज थिएटर और फिल्म अभिनेता जावेद खान अमरोही लोकप्रिय डीडी धारावाहिक 'नुक्कड़' और 'लगान' और चक दे जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उनके निधन पर मंच और फिल्म अभिनेता दानिश हुसैन ने शोक व्यक्त किया है उन्होंने ट्विटर लिखा, #जावेदखान अमरोही भाई के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। यह विदाई का मौसम लगता है। उनके परिवार, दोस्तों, सहयोगियों नुक्कड़, लगान, इत्यादि के प्रति संवेदनाएं।"

Gutted to hear about #JavedKhanAmrohi Bhai’s demise. This seems to be a season of farewell. 💔💐



Condolences to his family, friends, colleagues @iptamumbai 🙏🏽#Nukkadd#Lagaan, and so on and so forth. pic.twitter.com/FpV17XMRO8