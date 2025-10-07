एक अभिनेता का पुनर्जन्म, अब हिट फिल्मों के साथ आशीर्वाद गिन रहे हैं बॉबी देओल

October 7, 2025

‘बरसात’ फिल्म से करियर की शुरुआत करने वाले बॉबी देओल को फिल्म उद्योग में 30 साल पूरे हो चुके हैं। उनका करियर उतार-चढ़ाव वाला रहा है, जिसमें ऐसी ऊंचाईयां और गिरावटें आईं जिन पर अपने आप में एक फिल्म की पटकथा लिखी जा सकती है। अब ऐसा लगता है जैसे एक अभिनेता का पुनर्जन्म हुआ है, उन्हें नए प्रशंसक वर्ग का प्यार मिल रहा है और अब वह हर तरह के जटिल किरदार निभा रहे हैं। ‘बरसात’ फिल्म छह अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी, जिसमें बॉबी देओल को ट्विंकल खन्ना के साथ परदे पर देखा गया था। यह ट्विंकल की भी पहली फिल्म थी। उस समय बॉबी को धर्मेंद्र के बेटे के रूप में जाना जाता था लेकिन आज उसी धर्मेंद्र के बेटे ने खुद को एक 'चॉकलेट बॉक्स हीरो' से चरित्र अभिनेता के रूप में विकसित किया है। वह ‘एनिमल’ में एक क्रूर खलनायक, ‘आश्रम’ सीरीज में एक संदिग्ध संत और ‘द बैड्स औफ बॉलीवुड’ में एक जटिल ‘सुपरस्टार’ की भूमिकाओं से प्रशंसकों की वाहवाही लूट रहे हैं। अभिनेता अपने उस बुरे दौर के बारे में खुलकर बात करते हैं, जब उनके पास काम नहीं था और वह जीवन के एक ‘भयानक मुकाम’ पर थे।

अब वह बहुत खुश हैं। उन्होंने जनता के बीच अपनी पहचान फिर से बनाई है। वह इसके लिए विशेषकर अपने पिता धर्मेंद्र के लगातार समर्थन और प्रशंसकों के असीम प्रेम को श्रेय देते हैं। ‘पीटीआई-भाषा’ को ‘जूम’ के माध्यम से दिए एक साक्षात्कार में 56 वर्षीय अभिनेता ने कहा, "प्रशंसकों ने मुझे जो प्यार दिया है, वह मुझे अतुलनीय ऊर्जा देता है... मुझसे मिले बिना या बात किए बिना। यह वास्तव में ऐसी चीज है जिसे कोई तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक आप अपने बुरे दौर से गुजरकर वापस नहीं आते। यह वो समर्थन है जो लोगों के प्यार के माध्यम से मुझे मिलता है।" बॉबी देओल ने अपनी युवावस्था का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘उस दौरान मुझे अपनी यात्रा की पूरी प्रक्रिया से गुजरना था। मुझे अपनी गलतियों से सीखना था।’’ ‘बरसात’ ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया और उसके बाद ‘गुप्त’, ‘सोल्जर’, ‘बिच्छू’ और ‘अजनबी’ जैसी उनकी कई हिट फिल्में आईं लेकिन फिर लगातार फ्लॉप फिल्मों का दौर शुरू हो गया। उन्होंने कहा, "क्या आपने कभी अपने जीवन में महसूस किया है कि आपने सब कुछ खो दिया है और कोई नहीं है जो आपकी मदद कर सके? मुझे लगता है कि हर कोई उस एक पल से गुजरता है... मैं भी ठीक उसी से गुजरा। मुझे लगता है कि वह मेरे जीवन का एक भयानक मुकाम था।"

अभिनेता ने स्वीकार किया कि सब कुछ "बहुत दूर, बहुत अलग" लग रहा था और इसके लिए उन्होंने खुद को ही दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, "इस तरह हार मान लेना पूरी तरह से मेरा अपना किया-धरा था। एक बार जब आपको यह एहसास हो जाता है कि कोई भी आपका हाथ पकड़कर आगे नहीं बढ़ा सकता, उस समय आप अपने पैरों पर खुद खड़े होते हैं। ऐसे ही मैंने अपने जीवन में चीजों को बदलने का फैसला किया।" उन्होंने कहा, "कभी-कभी लोग उन पलों से नहीं सीखते हैं और मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि मैं आज यहां हूं और अपने 30 साल की बात कर रहा हूं।" बॉबी ने कहा कि अभिनय हमेशा से उनका सच्चा जुनून रहा है। उन्होंने बताया, "तब मेरी कोई योजना नहीं थी। मैं बस एक अभिनेता बनना चाहता था। मैं फिल्में देखते हुए, परदे पर अपने पिता को देखते हुए बड़ा हुआ और कहीं न कहीं वह जादू मेरे भीतर समा गया। मेरे पिता ने हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्में दी हैं और संख्या से परे, वह मेरे सबसे बड़े समर्थक रहे हैं।" बॉबी ने कहा, "जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अभिनय करना चाहता हूं तो वे एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाये। उन्होंने बस कहा, 'आगे बढ़ो'। वही विश्वास इन सभी वर्षों में मेरे साथ रहा है," अभिनेता ने काम ढूंढ़ने के संघर्ष के दौरान सहायता के लिए सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा, "वर्षों से शाहरुख और सलमान दोनों ही बहुत उदार रहे हैं। मुझे याद है कि सलमान ने मुझे 'रेस 3' के साथ मेरे करियर की सबसे बड़ी फ़िल्मों में से एक की पेशकश की थी। फिल्म के बाद मैंने उन्हें मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा, 'इसका कारण तुम ही थे, तुम्हारा दृढ़ विश्वास और तुम्हारी कड़ी मेहनत'।" बॉकी के करियर में फिर से सफलता की शुरुआत 2020 की पुलिस थ्रिलर ‘क्लास ऑफ '83’’ से हुई, जिसमें बॉबी ने एक पुलिस अकादमी के डीन की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का निर्माण शाहरुख की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी ने किया था। निर्माता कंपनी ने 2022 की क्राइम थ्रिलर ‘लव हॉस्टल’ का निर्माण किया, जिसमें बॉबी ने एक निर्दयी हत्यारे की भूमिका निभाई थी जो एक युवा जोड़े को लगातार निशाना बनाता है, जिसने उनके अभिनय कौशल के एक गहरे और अधिक तीव्र पक्ष को प्रदर्शित किया और पिछले महीने नेटफ्लिक्स की सीरीज "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" आई, जो शाहरुख के बेटे आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली कृति है। उन्होंने कहा, "रेड चिलीज के साथ यह मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है और यह वास्तव में खास महसूस कराता है। जब मैं एक अभिनेता के रूप में खुद को पुनः खोज रहा था तब शाहरुख ने मेरे करियर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं उस विश्वास के लिए हमेशा आभारी रहूंगा।" अभिनेता ने कहा कि जब उन्हें इस परियोजना के लिए कॉल आया तो उन्होंने तुरंत हां कर दी।

देओल ने कहा, "और जब मैं आर्यन से मिला और उनकी योजना सुनी तो मैं युवा होने की, उत्सुक होने की और कहानियां बताने की इच्छा वाली उस भावना को समझ गया। मेरे अपने बच्चे भी इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं इसलिए मैं तुरंत उससे तालमेल बिठा सका। यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने आर्यन की पहली परियोजना के लिए मेरे बारे में सोचा।" आज अभिनेता को इस मुकाम तक पहुंचाने में ‘आश्रम’ और संदीप रेड्डी वांगा की ‘एनिमल’ जैसी परियोजनाओं ने भी योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आमिर खान उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने ‘एनिमल’ के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा, "आमिर बहुत प्यारे हैं... बहुत से लोगों ने मेरे प्रदर्शन की सराहना की। यह वास्तव में मायने रखता था।" बॉबी ने कहा कि दूसरे दौर की इस पारी से चीजों को हल्के में न लेने की सीख मिलती है। उन्होंने कहा, "यह वही है जो मैंने सीखा। इसीलिए मैं वहां पहुंचा हूं जहां मैं आज हूं। आपको अपने जीवन की हर चीज का सम्मान करना होगा। वह क्या है जिससे मैं वास्तव में प्यार करता हूं? वह क्या है जिसके बारे में मैं जागते हुए सोचता हूं और जिसके साथ सोता हूं? यह मेरा काम है। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक चीज है जो मैंने अपने बुरे समय से सीखी है।" और आपको क्या उम्मीद है कि अगले 30 साल आपके लिए क्या लेकर आएंगे? इस सवाल पर उन्होंने कहा, "मैं बस ऐसा ही रहना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं अपना काम जारी रख सकूंगा। भगवान मुझे किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने की शक्ति देते रहें।" बॉबी के पास अब और अधिक रोमांचक भूमिकाएं हैं। वह अनुराग कश्यप की ‘बंदर’, आलिया भट्ट के साथ ‘अल्फा’ और तमिल अभिनेता-राजनेता विजय के साथ ‘जन नायकन’ जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। उन्होंने कहा, "इस साल का अंत और अगले साल की शुरुआत क्या लेकर आती है, यह देखना रोमांचक होगा।"

