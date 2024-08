70th National Film Awards 2024: 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा, ऋषभ शेट्टी ने कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, देखिए पूरी लिस्ट

Highlights 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा ऋषभ शेट्टी ने कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता नित्या मेनन ने तिरुचित्रमबलम के लिए और मानसी पारेख ने द कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता

70th National Film Awards 2024 Announcement: नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 16 अगस्त को की गई। मलयालम फिल्म अट्टम : द प्ले को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। ऋषभ शेट्टी ने कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जबकि नित्या मेनन ने तिरुचित्रमबलम के लिए और मानसी पारेख ने द कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता।

🏆 70th #NationalFilmAwards 🏆

➥ Best actor in a leading role - Risabh Shetty for Kantara.

➥ Best actress in a leading role - Nithya Menen for 'Thiruchitrambalam' and Manasi Parekh for 'Kutch Express'

➥ 'Gulmohar' starring Sharmila Tagore and Manoj Bajpayee wins Best Hindi… pic.twitter.com/4wzEH4EvVR