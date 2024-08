70th National Film Awards 2024: नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 'ब्रह्मास्त्र' का चला जादू, 4 श्रेणी में जीते पुरस्कार

70th National Film Awards 2024: शुक्रवार, 16 अगस्त 2024 को 70वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की घोषणा की गई। कांतारा फिल्म के एक्टर ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवॉर्ड मिला। वहीं, अन्य क्षेत्र में भी पुरस्कारों की घोषणा की गई जिसमें रणबीर कपूर की 'ब्रह्मास्त्र' ने बाजी मार ली है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए क्योंकि इस फिल्म ने 2024 में चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने लिखा और निर्देशित किया था और धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स ने इसका निर्माण किया था।

Brahmastra won 3 National award at 70th National Film Awards



-Pritam for best music director

-Arijit Singh for kesariya

-AVGC (animation, visual effects,gaming & comics) pic.twitter.com/ySRCWdYx3X