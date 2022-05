ब्लॉग: सियासत में महिलाओं के लिए सम्मान का संकट

By राजेश बादल | Published: May 24, 2022 09:37 AM

भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में आधी आबादी को सत्ता में भागीदारी के लिए समान अवसर उपलब्ध नहीं है. जब वे राजनीति में प्रवेश के प्रयास करती हैं तो पुरुष खौफ खाते हैं.

