डॉ. विजय दर्डा का ब्लॉग: पाकिस्तान यदि सचमुच टूट गया तो...?

By विजय दर्डा | Published: May 22, 2023 07:06 AM

इमरान खान कह रहे हैं कि हालात नहीं सुधरे तो पाकिस्तान टूट सकता है! आखिर इमरान ने ऐसा क्यों कहा? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? बहुत सी बातें वक्त के गर्भ में होती हैं. क्या पता कब क्या हो जाए? 1971 से पहले क्या किसी ने सोचा था कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे? लगता है पाकिस्तान ने एक बार फिर से आत्मघाती बटन दबा दिया है...!

