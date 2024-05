निशांत सक्सेना का ब्लॉग: बदलती जलवायु से बदला बागवानी का तरीका

By निशांत | Published: May 31, 2024 10:05 AM

Next

एक समय सेब, नाशपाती, आड़ू, प्लम और खुबानी जैसे शीतोष्ण फलों की समृद्ध पैदावार के लिए प्रसिद्ध, आज इस राज्य में इन फसलों की उपज और खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर