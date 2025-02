पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि विशेष?, आर्थिक चिंतन और समर्थ समाज का निर्माण

Highlights Pandit Deendayal Upadhyaya Punya Tithi: दीनदयाल जी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र जीवन दर्शन के दृष्टा हैं। Pandit Deendayal Upadhyaya Punya Tithi: ऐसी राजनीतिक धारा निर्मित की जिसका लक्ष्य राष्ट्र निर्माण है। Pandit Deendayal Upadhyaya Punya Tithi: पंडित दीनदयाल जी ने मानव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।

Pandit Deendayal Upadhyaya Punya Tithi: व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण का दर्शन देने वाले विलक्षण व्यक्तित्व के धनी, एकात्म मानव दर्शन तथा अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में कोटिशः नमन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे ऋषि-राजनेता रहे जिन्होंने राजनैतिक चिंतन के लिए एकात्म मानवदर्शन का सूत्र दिया और शासन की नीतियां बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। दीनदयाल जी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र जीवन दर्शन के दृष्टा हैं। पंडित जी द्वारा लगाए गए जनसंघ के पौधे का विस्तार विचार के रूप में देश ही नहीं दुनिया में भी हुआ है।

On his Punya Tithi, we pay heartfelt tribute to Pandit Deendayal Upadhyaya Ji, a visionary thinker who dedicated himself to the service of India. His philosophy of uplifting the last person in society continues to inspire our journey towards a strong nation. His sacrifice and…