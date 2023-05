कृष्णप्रताप सिंह का ब्लॉग: हिंदी पत्रकारिता साहित्य से हो रही है दूर

By कृष्ण प्रताप सिंह | Published: May 30, 2023 10:49 AM

विद्वानों की मानें तो पश्चिम में पत्रकारिता जरूर आधुनिक विधा के रूप में सामने आई, लेकिन हिंदी में शुरू से ही मसिजीविता उसका अभिन्न अंग रही। इसलिए एक वक्त हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के प्रायः सारे संपादक या तो साहित्यकार हुआ करते थे या फिर हिंदी भाषा के बड़े ज्ञाता।

