विवेक शुक्ला का ब्लॉग: चुनाव प्रचार में डीपफेक के इस्तेमाल पर कैसे लगे लगाम?

By विवेक शुक्ला | Published: May 3, 2024 10:52 AM

लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आरोप-प्रत्यारोप तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अब इसमें अपने विरोधियों के खिलाफ ‘डीपफेक’ प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, जो चिंताजनक है.