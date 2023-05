ब्लॉग: जी-20 देशों ने देखी कश्मीर की बदलती तस्वीर

By ललित गर्ग | Published: May 24, 2023 06:57 AM

जी-20 की बैठक का आयोजन कर भारत ने यह दिखा दिया है कि कश्मीर में अब कोई विवाद नहीं है और यह भारत का अभिन्न अंग है. लद्दाख और अरुणाचल में ऐसे आयोजन कर भारत ने यह भी संदेश दिया है कि यह सभी क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा हैं.

ब्लॉग: जी-20 देशों ने देखी कश्मीर की बदलती तस्वीर

Next