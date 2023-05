डॉ. विजय दर्डा का ब्लॉग: एक हत्यारे पर राजनीतिक मेहरबानी क्यों?

By विजय दर्डा | Published: May 1, 2023 06:57 AM

यह तो सत्ता के लिए राजनीतिक नीचता की हद है! एक युवा कलेक्टर को मार डालने वाली भीड़ के नेता आनंद मोहन को रिहा करने के लिए जेल के मैन्यूअल बदल दिए गए! मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के युवा राजनेताओं को अपराध की ऐसी गंदी राजनीति का विरोध करना चाहिए चाहे वे किसी भी दल के हों.

आनंद मोहन की रिहाई पर उठते सवाल