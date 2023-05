डॉ. विजय दर्डा का ब्लॉग: उन फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है!

By विजय दर्डा | Published: May 29, 2023 08:08 AM

अपने देश के किसानों की दुर्दशा देख मुझे रोना आता है. हम हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं. हमारे पास बेहतर तकनीक है. फिर भी हमारे किसान इतने लाचार क्यों बने हुए हैं. आखिर क्यों वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं?

