विजय दर्डा का ब्लॉग: चिंतन से ज्यादा चिंता करने की जरूरत!

By विजय दर्डा | Published: May 23, 2022 10:46 AM

उदयपुर के शिविर में भाग लेने के लिए राहुल गांधी यदि ट्रेन से पहुंचे तो उद्देश्य स्पष्ट था कि वे लोगों से कनेक्ट करना चाहते थे। सुबह पांच बजे तक हर स्टेशन पर उनका स्वागत हो रहा था और वे कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे थे। यह अच्छी बात है लेकिन उदयपुर की स्थानीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं के इस सवाल का क्या जवाब है कि आलाकमान ने उनसे मुलाकात क्यों नहीं की?

विजय दर्डा का ब्लॉग: चिंतन से ज्यादा चिंता करने की जरूरत!