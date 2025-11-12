अमित शाह का बिहार में ‘भगवा’ मिशन!, मंत्रिमंडल और संगठन में व्यापक फेरबदल

Highlights नीतीश कुमार नाममात्र के लिए भाजपा के साथ गठबंधन में हैं, भाजपा और जद (यू) 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. समानता की सतह के नीचे एक राजनीतिक विषमता छिपी है.

Bihar Election 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार को पूरी तरह भगवा रंग में रंगने के अथक अभियान पर हैं. शाह के लिए, यह सिर्फ एक और राज्य का चुनाव नहीं है; यह उनके निजी प्रतिदान का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और दशकों तक ‘पंचायत से संसद तक’ भाजपा को सत्ता में बनाए रखने के उनके लंबे समय से संजोए सपने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. शाह 2015 के उस दंश को नहीं भूले हैं, जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मजबूत जोड़ी भाजपा के उदय को रोकने के लिए एकजुट हो गई थी. हालांकि नीतीश कुमार नाममात्र के लिए भाजपा के साथ गठबंधन में हैं,

लेकिन शाह का लंबा खेल स्पष्ट है, बिहार में एक दिन भाजपा का मुख्यमंत्री होना ही चाहिए. शाह व्यक्तिगत रूप से चुनावों में हर कदम का सूक्ष्म प्रबंधन कर रहे हैं - बूथ समितियों से लेकर अभियान की रणनीति तक - और जमीनी स्तर पर आगे रहकर नेतृत्व कर रहे हैं. इस बार, भाजपा और जद (यू) 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं.

लेकिन इस संख्यात्मक समानता की सतह के नीचे एक राजनीतिक विषमता छिपी है. 2020 के चुनावों में, भाजपा ने जद (यू) की 43 सीटों के मुकाबले 74 सीटें जीतीं, जबकि राजद ने 75 सीटों के साथ दोनों को पछाड़ दिया और सबसे बड़ी पार्टी बन गई. 2025 में, शाह की रणनीति सरल लेकिन साहसिक है: भाजपा को बिहार की प्रमुख ताकत में बदलना.

पंजाब और हिमाचल को छोड़कर पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र पहले से ही भाजपा के कब्जे में है, शाह की भव्य राजनीतिक पहेली में बिहार ही एकमात्र गायब टुकड़ा है. अगर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, तो एक नई पटकथा लिखी जा सकती है. भाजपा ने राज्यों में सरकार बनाने की कला में महारत हासिल कर ली है. यह सिर्फ एक और जीत नहीं होगी - यह अमित शाह का बदला होगा, जिसे पुनरुत्थान के रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाएगा.

बिहार चुनाव के बाद भगवा लहर

बिहार चुनाव के बाद भाजपा में बड़ा मंथन होने वाला है. एक नया पार्टी अध्यक्ष जल्द ही कार्यभार संभाल सकता है और अमित शाह ने इस बारे में अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत दिया है. उन्होंने कहा है कि भाजपा बिहार चुनाव के तुरंत बाद एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है. उन्होंने कहा, ‘मैं इसका फैसला नहीं करता - पार्टी करती है, लेकिन बिहार चुनाव के बाद ऐसा किया जा सकता है.’

जेपी नड्डा को बनाए रखने का एक कारण छात्र के रूप में बिहार से उनका पुराना जुड़ाव है. अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि भाजपा राज्य में अपना मुख्यमंत्री स्थापित करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है- और परिणाम पार्टी की राष्ट्रीय रणनीति को आकार देंगे. नड्डा किसी भी भाजपा अध्यक्ष के सबसे लंबे समय तक पदासीन रहने वालों में से एक रहे हैं - पहली बार जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए और जनवरी 2020 में पूर्ण कार्यभार संभालने के बाद, नड्डा पहले ही दो कार्यकाल पूरे कर चुके हैं और उन्हें एक्सटेंशन भी मिला है.

ऐसा कहा जाता है कि अगले प्रमुख का चयन अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाएगा, यह ध्यान में रखते हुए कि वह 2029 के लोकसभा चुनावों और उसके बाद तक पद पर बने रहेंगे. पार्टी के अंदरूनी सूत्र यह भी संकेत दे रहे हैं कि बिहार चुनाव के बाद, मंत्रिमंडल, राज्यों, राज्यपालों के पदों में बदलाव और संगठन में व्यापक फेरबदल हो सकता है.

संसद के शीतकालीन सत्र में देरी का एक कारण इन आसन्न बदलावों को माना जा रहा है. भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि 15 दिसंबर से अशुभ समय शुरू हो जाता है और अगर कोई बदलाव होता भी है, तो उसे शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही करना चाहिए. इसलिए, यह देरी हो रही है. ये बदलाव दूरगामी होंगे क्योंकि 2026 और 2027 में 12 राज्यों में चुनाव होने हैं.

राहुल के दावे फुस्स हुए!

राहुल गांधी का ताजा हाइड्रोजन बम, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया था, बुरी तरह उल्टा पड़ गया है. राहुल गांधी ने तीन नाटकीय दावे किए थे: एक ही पते पर 66 मतदाताओं के नाम दर्ज थे; 22 मतदाताओं के नामों के सामने एक ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था.

और 200 मतदाता पहचान पत्रों पर एक महिला की तस्वीर छपी थी. पहला आरोप - बहादुरगढ़ के गोधराना गांव में एक घर में 66 मतदाता - लगभग एक एकड़ के विशाल पारिवारिक परिसर से जुड़े थे, जहां कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं. हर एक मतदाता असली था. इस खुलासे से कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है क्योंकि कार्यकर्ताओं द्वारा बुनियादी जांच भी नहीं की गई थी.

दूसरा दावा: सोनीपत के पास राई गांव से जुड़े ‘ब्राजीलियन मॉडल’ मामले में पता चला कि जिन महिलाओं के नामों में मॉडल की तस्वीर बताई गई थी - शीतल, मंजीत और दर्शना - वे सभी जीवित, स्थानीय और बिल्कुल असली थीं. दर्शना ने तो अपनी तस्वीर वाला अपना मतदाता पहचान पत्र भी दिखाया.

तीसरा आरोप: अंबाला की चरणजीत नाम की एक महिला की तस्वीर 200 नामों के साथ इस्तेमाल की गई. उसे भी आसानी से ढूंढ़ लिया गया और उसने बताया कि उसने सिर्फ एक बार वोट दिया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद, एक दशक से भी ज्यादा समय से मतदाता सूची में कई नामों के साथ उसकी तस्वीर गलती से दिखाई देती रही है. राहुल ने बाद में अपनी टिप्पणी को थोड़ा नरम करने की कोशिश की. लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राहुल की अपनी एक अंदरूनी टीम है जो उन्हें शर्मिंदा करने पर तुली हुई है.

जय शाह क्यों मुस्कुरा रहे हैं

महिला क्रिकेट टीम द्वारा वनडे विश्व कप जीतने के साथ ही, दो पुरुषों की भी व्यापक सराहना हो रही है. एक हैं टीम के कोच अमोल मजूमदार; दूसरे हैं आईसीसी अध्यक्ष जय शाह - जो बीसीसीआई के सचिव भी रह चुके हैं. जय शाह की प्रशंसा हो रही है क्योंकि उन्होंने महिला क्रिकेट की कायापलट कर दी है,

महिला क्रिकेट पर आक्रामक रूप से ध्यान केंद्रित किया है, कोचिंग और प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है और खिलाड़ियों के भुगतान और विश्वस्तरीय सुविधाओं में वृद्धि की है. विश्वकप की जीत क्रिकेट प्रशासन में जय शाह के लिए एक निर्णायक क्षण बन गई है.

