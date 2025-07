Kargil Vijay Diwas: देश के दुश्मनों से टकराने वाले सपूतों के शौर्य को नमन

Highlights कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराकर पाकिस्तानी घुसपैठियों को पराजित किया था. सही मायनों में यह दिन न केवल भारतीय सेना की अदम्य वीरता का प्रतीक है. हिमालय की बर्फीली चोटियों पर हमारे जवानों ने देश की अस्मिता की रक्षा के लिए दिए थे.

कारगिल युद्ध भारतीय सैन्य इतिहास का एक ऐसा अध्याय है, जिसमें केवल जीत नहीं बल्कि मानवीय साहस, रणनीतिक दूरदर्शिता और अनगिनत अनसुने बलिदानों का संगम है. 26 जुलाई की तारीख भारतीय इतिहास का वह स्वर्णाक्षरित पृष्ठ है, जो अदम्य साहस, अटूट राष्ट्रभक्ति और वीरता के चरमोत्कर्ष का प्रतीक बन चुका है. यह दिन 1999 के उस गौरवशाली क्षण की स्मृति है, जब भारतीय सेना ने अद्वितीय पराक्रम का परिचय देते हुए दुर्गम कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराकर पाकिस्तानी घुसपैठियों को पराजित किया था.

