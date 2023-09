Bihar Politics News: एनडीए में वापसी की अटकलों को 'फालतू बात' कहा, सीएम नीतीश बोले- हम तो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, मुझे किसी पद की लालसा नहीं...

Highlights पूरा जोर विपक्षी दलों के गठबंधन को मजबूत करने पर है। रणनीति के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समितियां बन गई हैं, बैठक हो रही है। हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए काम कर रही है।

Bihar Politics News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में अपनी वापसी के बारे में चल रही अटकलों को सोमवार को 'फालतू बात' कहकर खारिज कर दिया और कहा कि उनका पूरा जोर विपक्षी दलों के गठबंधन को मजबूत करने पर है।

पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने, राजग की तरफ उनके झुकाव की अटकलों को लेकर पूछे गए सवाल पर अनभिज्ञता जाहिर की और कहा ‘‘ इस तरह की फालतू बातें क्यों करते हैं? हम तो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं।’’ जदयू नेता महेश्वर हजारी द्वारा उन्हें ‘‘पीएम मैटीरियल’’ बताये जाने से जुड़े सवाल मुख्यमंत्री ने कहा, "मुझे किसी पद की लालसा नहीं है।

#WATCH | "You all know, I have been working to unite the opposition. I have nothing to do with what others say": #Bihar CM #NitishKumar replying to a question related to speculations about his return to the NDA alliance



