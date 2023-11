Bihar Politics News: दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के समर्थन में एक भी शब्द बोलने से किनारा किया, सीएम नीतीश बोले-हमको जानकारी नहीं, मीडियाकर्मियों के सामने ही हाथ जोड़ा, देखें वीडियो

Highlights केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सब कुछ ऊपर से बोलने कहा जा रहा है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह पर कहा कि आज तक इतने अच्छे से काम हुआ है। आपके खिलाफ कैसे बोलेंगे? भला आपके खिलाफ हम बोल सकते हैं?

Bihar Politics News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में एक भी शब्द बोलने से किनारा कर कर लिया। दरअसल, बुधवार को बिजली विभाग के कार्यक्रम के बाद जब मीडियाकर्मियों ने उनसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन के बारे में प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने मीडियाकर्मियों के सामने ही हाथ जोड़ दिया।

उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल वाले मामले में हमको जानकारी नहीं है। हुआ होगा जानकारी लेते हैं तब इस पर कुछ बोलेंगे। मालूम करते हैं क्या मामला है? उसके बाद बोलेंगे। अभी काहे के लिए कुछ आप लोग पर भी दबाव बनता है। वहीं, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में धांधली होने के विपक्ष के आरोपों पर सफाई देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा सहित एनडीए में शामिल अन्य घटक दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब तक वे लोग हमारे साथ थे तब तक ऐसा कुछ नहीं बोलते थे।

VIDEO | "I will be happy if this work of prepaid (electricity) meters is done speedily. Also, ensure that there is no issue in providing electricity to every household," says Bihar CM Nitish Kumar at the 11th foundation day celebration of Bihar power-holding companies. pic.twitter.com/Rc5NtzQq1G