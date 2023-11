Bihar Caste-based survey: बिहार में 34.1 फीसदी परिवार गरीब, मासिक आय 6000 रुपये से कम, सरकार ने विधानसभा में कहा

Highlights 34.1 फीसदी परिवार गरीब हैं। मासिक आय 6000 रुपये से कम है। बिहार सरकार ने विधानसभा में कहा।

Bihar Caste-based survey: बिहार सरकार ने विधानसभा में कहा कि बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण के मुताबिक, राज्य के 34.1 फीसदी परिवार गरीब हैं जिनकी मासिक आय 6000 रुपये से कम है। बिहार विधानसभा में पेश जाति सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार के 50 लाख से अधिक लोग आजीविका या शिक्षा के लिए राज्य से बाहर रह रहे हैं।

On caste-based survey, Bihar Minister Vijay Kumar Chaudhary, in the Assembly says "34.1% of families in Bihar are poor. The families that earn upto Rs 6,000 a month have been kept under the poor category." pic.twitter.com/FB84PX99Ao