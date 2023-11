Bihar cabinet: विशेष दर्जे की मांग वाला प्रस्ताव पारित, बिहार कैबिनेट में अहम फैसला, सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया पोस्ट में किया खुलासा, पढ़े

Highlights बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार मांग कर चुके हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ईजेडसी) की बैठक में बिहार के लिये विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग की थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो इसका काफी विकास हो जाता।

पटनाः बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित कर राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग की, जिसके लिए जाति सर्वेक्षण के आलोक में नई जरूरत महसूस की जा रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार मांग कर चुके हैं। कुमार ने 2005 में जब पहली बार प्रदेश की सत्ता संभाली थी वह तबसे राज्य के लिये विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं।

बिहार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि भूमिहीनों को जमीन और बेघर परिवारों को घर देने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की जरूरत है। इतनी बड़ी रकम पाने के लिए, यह जरूरी है कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले। 2010 से केंद्र सरकार को बार-बार अनुरोध भेजा गया है। अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

