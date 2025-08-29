VIDEO: भोजपुरी पॉवर स्टार पवन सिंह का मंच पर अभिनेत्री को गलत तरीके से छूने का वीडियो वायरल

लखनऊ:भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार पवन सिंह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं, जिसमें उन्हें एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंच पर अभिनेत्री अंजलि राघव की कमर को कथित तौर पर उनकी मर्ज़ी के बिना अनुचित तरीके से छूते हुए दिखाया गया है। जैसे ही यह क्लिप ऑनलाइन फैली, सोशल मीडिया यूजर्स ने भोजपुरी गायक के व्यवहार की कड़ी आलोचना की और इसे "बेहद दयनीय" बताया।

वायरल वीडियो, जिसे एक्स (पहले ट्विटर) पर व्यापक रूप से साझा किया गया था, में अंजलि राघव भीड़ को "राम राम" कहकर संबोधित करती हैं। कुछ क्षण बाद, सिंह उनकी कमर पर हाथ रखते हुए दिखाई देते हैं। अभिनेत्री, स्पष्ट रूप से असहज दिखाई दे रही हैं, उस क्षेत्र को छूती हैं जहां उनका हाथ रहता है जैसे कि पुष्टि करना हो कि अभी क्या हुआ है। फिर सिंह को बार-बार यह कहते हुए सुना जाता है, "कुछ लगा है तुम्हारी कमर पर, हाथ हटाओ (तुम्हारी कमर पर कुछ है, अपना हाथ हटाओ)," जबकि वह अपनी कोहनी का उपयोग करके उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है। उसकी स्पष्ट असुविधा के बावजूद, वह जारी रखता है और अंत में कहता है, "हाँ ठीक है। (अब, यह ठीक है)।''

इस घटना से ऑनलाइन भारी आक्रोश फैल गया। एक उपयोगकर्ता ने लिखा, "बस बहुत हो गया। वह भोजपुरी के तथाकथित स्टार हैं, पवन सिंह। वह नेता-सांसद-जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं।

एक अन्य ने टिप्पणी की, "पवन सिंह को क्या लगता है कि मंच पर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने से वह 'स्टार' बन जाते हैं? नहीं सर, इससे तो आप बस माइक लेकर सड़क किनारे खड़े एक घटिया किस्म के बदमाश बन जाते हैं।"

इस व्यक्ति का नाम पवन सिंह है जिसको देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद में जाना है।लेकिन इस कृत्य से???



ये लड़की कितनी असहज महसूस कर रही है फिर भी मंच पर एक झापड़ नहीं मार रही पता है क्यों??क्योंकि काम नहीं मिलेगा और वहीं से ऐसे समाज के बलात्कारियों का मन बढ़ता है।भोजपुरी इंडस्ट्री… pic.twitter.com/TfoYoJwJDR — Shivam Pandey 🇮🇳❤️ (@ShivamPandey__7) August 28, 2025

भोजपुरी कलाकार पवन सिंह, सार्वजनिक मंच पर साथी महिला कलाकार की कमर को छू कर क्या पता करना चाह रहा था।



साथी महिला कलाकार भी पवन सिंह की इस हरकत का कोई विरोध नहीं करती है उल्टा इस हरकत को देखकर वह भी हँस रही है।

PawanSingh | BhojpuriSinger | BhojpuriActresspic.twitter.com/OyK4xJi3Zd — Ashutosh Krishna ༗ (@IAmKrishnaaX) August 28, 2025

यह वीडियो अब भी खूब वायरल हो रहा है और लोग अभिनेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री से इस पर सख्त रुख अपनाने का आग्रह कर रहे हैं।

