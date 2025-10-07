'चुनाव लड़ना चाहती हैं ज्योति सिंह', पत्नी के आरोपों पर पवन सिंह ने तोड़ी चुप्पी, बोले- "भ्रम फैलाया जा रहा"

Pawan Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के धोखाधड़ी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ने के लिए मदद मांगने उनके घर आई थीं। अभिनेता ने पुलिस बुलाने की बात से भी इनकार किया और कहा कि वे केवल किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मौजूद थे।

'चुनाव लड़ना चाहती हैं ज्योति सिंह', पत्नी के आरोपों पर पवन सिंह ने तोड़ी चुप्पी, बोले- "भ्रम फैलाया जा रहा"

Pawan Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी और उनके बीच का विवाद मीडिया लाइमलाइट में बना हुआ है। पवन सिंह ने अपनी पत्नी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक बयान जारी किया है। भोजपुरी स्टार ने कहा कि जब ज्योति उनसे लखनऊ स्थित उनके आवास पर मिलने आईं, तो उन्होंने उनका पूरा सम्मान किया। अभिनेता ने ज्योति को उनके घर गिरफ़्तार करवाने के लिए पुलिस बुलाने की अफवाहों का भी खंडन किया। उन्होंने ज्योति के आगमन के दौरान उनके आवास पर पुलिस की मौजूदगी के बारे में बताया।

पवन ने हिंदी में लिखा, "मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूँ कि जनता मेरे लिए भगवान है - क्या मैं उन लोगों की जनभावना को ठेस पहुँचाऊँगा जिनकी बदलती मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ?"

अपनी हिट भोजपुरी फिल्मों और गानों के लिए जाने जाने वाले पवन ने इस बात पर जोर दिया कि ज्योति ने उनसे राजनीति में प्रवेश करने में मदद करने का अनुरोध किया था।

पवन ने सोशल मीडिया पर लिखा, "ज्योति सिंह जी, क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरी सोसायटी में आई थीं, तो मैंने आपको सम्मान अपने घर बुलाया और लगभाग 1 घंटा 30 मिनट हम दोनों की बात करते हुए। [सुश्री ज्योति सिंह, क्या यह सच नहीं है कि आप कल सुबह मेरी सोसायटी में आईं, और मैंने सम्मानपूर्वक आपको अपने घर पर आमंत्रित किया, जहां हम दोनों ने बात की।"

पवन ने आगे कहा, "आपके द्वारा बस एक ही बात बार-बार कही गई कि 'मुझे चुनाव लड़वाएं कैसे भी', जो मेरे बस का नहीं था।"

सुपरस्टार ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस उनके और ज्योति के बीच बातचीत देखने के लिए ही उनके आवास पर मौजूद थी।

उन्होंने कहा, "समाज में ये भ्रम फेल हो गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकी सच्ची ये है कि पुलिस सुबह से वहां सिर्फ मौजूद थी ताकि जो भी हो, उनकी उपस्थिति में हो - कहीं भी आपके साथ आए लोग द्वारा या किसी और के द्वार कोई अनहूनी ना हो।"

पवन सिंह के खिलाफ ज्योति सिंह का पोस्ट

सितंबर में पोस्ट किए गए एक लंबे इंस्टाग्राम नोट में, ज्योति ने दावा किया कि वह "पारिवारिक और राजनीतिक मामलों" के बारे में "कई महीनों से" पवन से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

उनकी पोस्ट में लिखा था, “प्रिय पति श्री पवन सिंह जी, पिछले कई महीनों से मैं आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मामलों पर बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपने या आपके आस-पास के लोगों ने शायद मेरे कॉल और संदेशों का जवाब देना उचित नहीं समझा।” 

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि लखनऊ जाकर और काराकाट में छठ पूजा के दौरान उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की कोशिशों के बावजूद, उन्हें वापस भेज दिया गया।

इस मामले को सार्वजनिक करने के अपने फैसले के बारे में पीटीआई से बात करते हुए, ज्योति ने कहा, “हम उन्हें लंबे समय से मैसेज और कॉल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे पास उनसे बात करने का कोई और तरीका नहीं था, इसलिए हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्हें मेरे संदेशों का जवाब देना चाहिए और मेरे कॉल रिसीव करने चाहिए।”

अप्रैल 2022 से, जब ज्योति ने 5 लाख रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता की मांग करते हुए एक मामला दायर किया था, तब से इस जोड़े के रिश्ते में तनाव चल रहा है। मामला अभी भी लंबित है और अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।

