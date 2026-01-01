जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रख ली मेयर पद की शपथ, न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने
January 1, 2026
Zohran Mamdani: अब ममदानी अमेरिकी राजनीति में सबसे मुश्किल कामों में से एक शुरू करने जा रहे हैं, और वह देश के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले राजनेताओं में से एक हैं।
Zohran Mamdani: अमेरिका के वामपंथी खेमे के नेता जोहरान ममदानी ने आज ने न्यूयॉर्क मेयर पद की शपथ ली है। उन्होंने मैनहट्टन के एक बंद पड़े सबवे स्टेशन पर पद की शपथ ली। डेमोक्रेट पार्टी के ममदानी ने अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम नेता के तौर पर शपथ ली, शपथ लेते समय उन्होंने कुरान पर हाथ रखा था।
एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह समारोह पुराने सिटी हॉल स्टेशन पर हुआ, जो शहर के शुरुआती सबवे स्टॉप में से एक है और अपनी शानदार मेहराबदार छतों के लिए जाना जाता है।
ममदानी के हवाले से कहा गया, "यह सच में ज़िंदगी भर का सम्मान और सौभाग्य है।"
🚨🇺🇸MAMDANI IS OFFICIALLY SWORN IN AS NEW YORK CITY’S MAYOR— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 1, 2026
Just after midnight, while most of the city was still counting down or counting drinks, Zohran Mamdani quietly did the real thing.
Inside the long-abandoned Old City Hall subway station, beneath vaulted arches built in… pic.twitter.com/caoJdcKmjC
मेयर के तौर पर अपने पहले भाषण में, ममदानी ने कहा कि पुराना सबवे स्टेशन जहाँ सेरेमनी हुई थी, वह "शहर की जान, सेहत और विरासत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अहमियत का सबूत है।"
सेरेमनी के दौरान, ममदानी ने नए डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन कमिश्नर, माइक फ़्लिन की नियुक्ति की भी घोषणा की। आखिर में, ममदानी ने सभी को धन्यवाद दिया, मुस्कुराए और सीढ़ियों से ऊपर चले गए।
इस सेरेमनी के अलावा, ममदानी दोपहर 1 बजे सिटी हॉल में एक बड़ी पब्लिक सेरेमनी में फिर से शपथ लेंगे। उन्हें अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स शपथ दिलाएंगे, जो मेयर के राजनीतिक हीरो में से एक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सेरेमनी के बाद, जिसे प्रशासन ने "कैन्यन ऑफ़ हीरोज़" के नाम से जाने जाने वाले ब्रॉडवे के एक हिस्से पर एक पब्लिक ब्लॉक पार्टी कहा है, वह होगी।
🤔Zohran Mamdani is being SWORN IN AT OLD CITY HALL STATION. This once beautiful Gilded Era station is abandoned and closed DEC 31st 1945 80 Years to the day.— Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) January 1, 2026
Tish James WILL DELIVER THE SWORN OATH ON THE QURAN..FROM BENEATH THE CITY..NYC will be run from the SHADOWS. pic.twitter.com/RwsUk1L0ep
ममदानी, जिन्होंने न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम नेता बनकर इतिहास रचा है, वह दक्षिण एशियाई मूल के पहले नेता और अफ्रीका में पैदा हुए पहले नेता भी हैं।
उनके कैंपेन में न्यूयॉर्क के निवासियों के लिए रहने की लागत में बदलाव लाने और उसे सस्ता बनाने पर फोकस किया गया था।