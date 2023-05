दुनिया में सबसे दयनीय देश है जिम्बाब्वे, जानिए क्या है भारत की स्थिति, अमेरिका के बारे में जानकर हो जाएंगे हैरान

Highlights प्रसिद्ध अर्थशास्त्री स्टीव हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक पर जिम्बाब्वे सबसे दयनीय देश के रूप में उभरा है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से तमाम देशों की आर्थिक स्थितियों के आधार पर तय की जाती है। रैंकिंग के लिए कुल 157 देशों का विश्लेषण किया गया था।

नई दिल्ली: प्रसिद्ध अर्थशास्त्री स्टीव हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक पर जिम्बाब्वे सबसे दयनीय देश के रूप में उभरा है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से तमाम देशों की आर्थिक स्थितियों के आधार पर तय की जाती है। जिम्बाब्वे ने यूक्रेन, सीरिया और सूडान जैसे युद्धग्रस्त देशों को पीछे छोड़ दिया है, जो मुख्य रूप से आसमान छूती मुद्रास्फीति से ग्रस्त है, जो पिछले साल 243.8 प्रतिशत तक पहुंच गया था।

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, रैंकिंग के लिए कुल 157 देशों का विश्लेषण किया गया था। स्टीव हैंके ने ट्वीट करते हुए लिखा, "आश्चर्यजनक मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी, उच्च उधार दरों और रक्तहीन वास्तविक जीडीपी विकास के लिए धन्यवाद, जिम्बाब्वे हेंके 2022 वार्षिक दुख सूचकांक में दुनिया के सबसे दयनीय देश के रूप में है। क्या मुझे कुछ और कहने की जरूरत है?"

Thanks to stunning inflation, high unemployment, high lending rates, and anemic real GDP growth, Zimbabwe clocks in as the WORLD'S MOST MISERABLE COUNTRY in the Hanke 2022 Annual Misery Index. Need I say more? pic.twitter.com/0uhfnWQUyW

हैंके ने देश की सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी ZANU-PF और उसकी नीतियों को भारी तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। वेनेज़ुएला, सीरिया, लेबनान, सूडान, अर्जेंटीना, यमन, यूक्रेन, क्यूबा, ​​तुर्की, श्रीलंका, हैती, अंगोला, टोंगा और घाना सबसे दयनीय देशों की शीर्ष 15 सूची में अन्य देश हैं। इस बीच स्विट्जरलैंड का HAMI स्कोर सबसे कम था, जिसका अर्थ है कि इसके नागरिक सबसे अधिक खुश हैं।

Over $74bn in American taxpayer money has been dumped into the USA’s proxy war in Ukraine. With an unemployment rate of ~20%, Ukraine is now the 8th most miserable country IN THE WORLD according to the Hanke 2022 Annual Misery Index. Yet another great American “success” story. pic.twitter.com/N0yhiOyZgo