Ukraine President on Modi: 'खूनी के गले लगे सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता', PM मोदी और पुतिन की मुलाकात पर भड़के जेलेंस्की

नई दिल्ली: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर कड़ी आलोचना करते हुए कह दिया है। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा खूनी है, इस मुलाकात से वो पूरी तरह से आग बबूला हो गए हैं क्योंकि आज ही यूक्रेन के बड़े अस्पताल में हमला हुआ, जहां 170 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसमें 37 लोगों की मौत हुई है। घायलों में बच्चे भी शामिल है।

यूक्रेन की ओर से बताया गया कि यह क्रूर मिसाइल हमला में बड़ी दुर्घटना है। यह बहुत अफसोसजनक है और मन को झकझोर देने वाली बात है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों दो दिवसीय दौर पर रूस पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और आज इंडियन डायसपोरा को संबोधित किया।

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy tweets "In Ukraine today, 37 people were killed and 170 were injured, as a result of Russia's brutal missile strike... It is a huge disappointment and a devastating blow to peace efforts to see the leader of the world's largest democracy… pic.twitter.com/FJqiNT134O