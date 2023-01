फोटो: गणतंत्र दिवस पर यूट्यूबर गौरव तनेजा ने रचा इतिहास, अमेरिका के आसमान में 3 घंटे में 350 KM तय कर बनाया भारत का नक्शा

Highlights गणतंत्र दिवस 2023 के मौके पर यूट्यूबर गौरव तनेजा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 3 घंटे में 350 कीलोमीटर तक कर अमेरिकी आसमान पर भारत का नक्शा बनाया है। इसमें गौरव की पत्नी ने भी उनका साथ दिया है और इसकी तस्वीरें भी शेयर की है।

वॉशिंगटन डीसी: यूट्यूबर गौरव तनेजा ने आसमान में प्लेन उड़ाकर भारत का नक्शा बनाया है। उन्होंने 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐसा किया है और इसके साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया है। इस बात की जानकारी देते हुए यूट्यूबर गौरव तनेजा ने ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया है जिसमें अपने इसके बारे में बोला है।

उन्होंने लिखा है कि वे करीब तीन घंट तक उड़ान भरते हुए आसमान में भारत का नक्शा बनाया है। इस दौरान उन्होंने पूरे 350 कीलोमीटर भी तय किया है। आपको बता दें कि इसमें गौरव की पत्नी ने भी उनका साथ दिया है।

यूट्यूबर गौरव तनेजा के अनुसार, उन्होंने अमेरिका के आसमान में तीन घंटे की उड़ान के साथ 350 कीलोमीटर का सफर तय किया है और वे गगन में ही भारत का नक्शा बनाने में कामयाब हुए है। बताया जा रहा है कि इस उड़ान की शुरुआत अमेरिका के फ्लोरिडा के टाम्पा हवाई अड्डे से हुई थी। ऐसे में मिशन के सफल होने के बाद गौरव तनेजा द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ भी हुई है।

We created History, the largest map of Bharat .

Flew for almost 3 hrs and made a, 350 Km long map.

.

Aapke support auur Bharat Mata ke aashirvaad ke bina possible nahi tha.

.#AasmanMeinBharat#HappyRepublicDay@captrituratheepic.twitter.com/EtGMw2ZeHy