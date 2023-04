पहली बार महिलाओं को वोट देने की अनुमति, पोप फ्रांसिस ने बिशप की आगामी बैठक से पहले की घोषणा, जानें असर

Highlights गिरजाघरों के प्रबंधन में महिलाओं को व्यापक भूमिका दिये जाने को प्रदर्शित करता है। महिलाएं सायनोड में मताधिकार दिये जाने की मांग करती आ रही थीं। अगली बैठक अक्टूबर में होने का कार्यक्रम है।

वेटिकन सिटीः पोप फ्रांसिस ने बिशप की एक आगामी बैठक में महिलाओं को मताधिकार देने का फैसला किया है, जो उन्हें निर्णय लेने की व्यापक जिम्मेदारियां प्रदान करने और कैथोलिक गिरजाघर के प्रबंधन में आम जन की भागीदारी बढ़ाये जाने को प्रदर्शित करता है।

फ्रांसिस ने वेटिकन संस्था ‘सायनोड ऑफ बिशप’ के संचालन से जुड़े नियमों में बदलावों को मंजूरी दी है। इसकी समय-समय पर होने वाली बैठकों में विश्व भर से बिशप जुटते हैं। वेटिकन ने उनके द्वारा मंजूरी प्रदान किये गये संशोधनों को बुधवार को प्रकाशित किया, जो गिरजाघरों के प्रबंधन में महिलाओं को व्यापक भूमिका दिये जाने को प्रदर्शित करता है।

