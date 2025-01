WHO IS Usha Vance: कौन हैं उषा चिलुकुरी वेंस?, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की

Highlights WHO IS Usha Vance: अपना बायां हाथ धर्म ग्रंथ पर रखकर और दायां हाथ उठाकर पद की शपथ ली। WHO IS Usha Vance: मैंने ओहायो में उनका समर्थन किया था। WHO IS Usha Vance: जेडी को काफी समय से जानता हूं।

WHO IS Usha Vance: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उप राष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस बेहद बुद्धिमान हैं और वह उन्हें ही उप राष्ट्रपति चुनते लेकिन उत्तराधिकारी का चुनाव अलग प्रकार से किया जाता है। उषा (39) के पति जेडी वेंस ने सोमवार को अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सोमवार को गुलाबी कोट पहने उषा ने एक हाथ में बाइबिल ली हुई थी और दूसरे हाथ में बेटी मीराबेल रोज़ को थामा हुआ था, वहीं वेंस ने अपना बायां हाथ धर्म ग्रंथ पर रखकर और दायां हाथ उठाकर पद की शपथ ली।

ट्रंप के अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने और जेडी वेंस के उप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। ट्रंप ने कहा, ‘‘मैं जेडी को काफी समय से जानता हूं। मैंने ओहायो में उनका समर्थन किया था। वह बेहतरीन सांसद रहे और बहुत ही होशियार थे, लेकिन उनसे ज़्यादा होशियार उनकी पत्नी हैं।’’

ट्रंप के ये कहने पर हॉल ठहाकों से गूंज उठा। ट्रंप ने फिर जेडी की ओर देखा और कहा, ‘‘ मैं उन्हें चुनता लेकिन उत्तराधिकार का नियम इस प्रकार से काम नहीं करता।’’ उषा हिंदू हैं और कैलिफोर्निया में रहने वाले भारतीय प्रवासी दंपति के यहां जन्मीं।

उषा और वेंस की मुलाकात येल लॉ स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी और 2014 में केंटकी में उन्होंने विवाह कर लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार यह विवाह समारोह हिंदू पुजारी की मौजूदगी में हुआ था। वेंस दंपति के तीन बच्चे हैं, बेटा इवान और विवेक, तथा एक बेटी जिसका नाम मीराबेल है।

