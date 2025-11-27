कौन हैं रहमानुल्लाह लकनवाल? जिसने नेशनल गार्ड पर चलाई गोलियां, अफगान से है कनेक्शन

November 27, 2025

US Shooting: सहायक डीसी पुलिस प्रमुख जेफरी कैरोल ने कहा कि जांचकर्ताओं ने निगरानी वीडियो की समीक्षा की, जिसमें बंदूकधारी को एक कोने में मुड़ते और बिना किसी चेतावनी के नेशनल गार्ड के सदस्यों पर गोलीबारी करते हुए दिखाया गया है।

US Shooting: व्हाइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड सदस्यों को गोली मारने वाले संदिग्ध बंदूकधारी की पहचान रहमानुल्लाह लकनवाल के रूप में हुई है। अमेरिकी पुलिस ने रहमानुल्लाह को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जो एक अफ़गान नागरिक है और सितंबर 2021 में अमेरिका में आया था। 

एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि वाशिंगटन DC में गोलीबारी व्हाइट हाउस से लगभग दो ब्लॉक उत्तर-पश्चिम में एक मेट्रो स्टेशन के पास हुई। घटना के कुछ मिनट बाद ही संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। दोनों नेशनल गार्ड सदस्यों की पहचान अभी तक पब्लिक नहीं की गई है।

खबरों के मुताबिक, बुधवार को व्हाइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली मारने वाले पागल बंदूकधारी की पहचान 29 साल के अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल के तौर पर हुई है। रहमानुल्लाह लकनवाल 2021 में अफ़गानिस्तान से वापसी के दौरान US आया था।

रहमानुल्लाह लकनवाल कथित तौर पर नॉर्थवेस्ट DC में फर्रागुट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास दोपहर करीब 2:15 बजे (लोकल टाइम) कोने पर घात लगाए बैठा था, फिर उसने गोली चलाई, जिससे एक महिला गार्ड के सीने में चोट लगी और फिर उसके सिर में गोली मार दी। सूत्रों ने आगे कहा कि इसके बाद लकनवाल पर कथित तौर पर गोली चलाई गई और उसने दूसरे गार्ड को भी मारा - जब तक कि पास में तैनात एक तीसरा गार्ड इलाके में दौड़कर नहीं आया और उसे मार गिराया।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि संदिग्ध को कथित तौर पर चार बार गोली मारी गई और उसे "लगभग नंगा करके एम्बुलेंस में ले जाया गया और उसने अकेले ही यह काम किया।"  

लकनवाल कथित तौर पर ऑपरेशन अलाइज़ वेलकम के तहत US में आया था और बेलिंगहैम, वाशिंगटन में बस गया था।

DC पुलिस चीफ के एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जेफरी कैरोल ने कहा कि गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद, इलाके में मौजूद दूसरे सैनिक दौड़कर आए और शूटर को पकड़ लिया, जब उसे गोली लगी थी। कैरोल ने कहा, "ऐसा लगता है कि एक अकेले बंदूकधारी ने बंदूक उठाई और नेशनल गार्ड के इन सदस्यों पर हमला किया," उन्होंने यह भी कहा कि यह साफ़ नहीं है कि गार्ड के किसी सदस्य ने या किसी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर ने संदिग्ध को गोली मारी।

डोनाल्ड ट्रंप ने संदिग्ध को ‘जानवर’ कहा

TRUTH सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “जिस जानवर ने दो नेशनल गार्ड्समैन को गोली मारी, दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, और अब दो अलग-अलग अस्पतालों में हैं, वह भी गंभीर रूप से घायल है, लेकिन फिर भी, उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।”

उन्होंने आगे कहा, “भगवान हमारे ग्रेट नेशनल गार्ड, और हमारी सभी मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट को आशीर्वाद दें। ये सच में महान लोग हैं। मैं, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के तौर पर, और प्रेसिडेंसी ऑफिस से जुड़ा हर कोई, आपके साथ हूं!”

