कौन हैं डेविड स्जेले?,  किरण देसाई को हराकर 2025 का बुकर पुरस्कार जीता

Highlights जिंदगी उसके काबू से बाहर हो चुकी घटनाओं के कारण बिखर जाती है। लिखना चाहती थी जिसमें पुराने जमाने की खूबसूरती हो।

लंदनः हंगरी-ब्रिटिश लेखक डेविड स्जेले को उनके उपन्यास ‘फ्लेश’ के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया। स्जेले ने भारतीय मूल की लेखिका किरण देसाई के उपन्यास ‘द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी’ को पीछे छोड़ते हुए यह सम्मान सोमवार रात लंदन में आयोजित एक समारोह में जीता। स्जेले (51) को यह पुरस्कार और 50,000 पाउंड की नकद राशि पिछले वर्ष की बुकर पुरस्कार विजेता सामंथा हार्वे द्वारा प्रदान की गई। उनका यह उपन्यास एक भावनात्मक रूप से अलग-थलग पड़े व्यक्ति की कहानी है, जिसकी जिंदगी उसके काबू से बाहर हो चुकी घटनाओं के कारण बिखर जाती है।

बुकर पुरस्कार की जूरी ने कहा, ‘‘सरल लेकिन सशक्त भाषा का प्रयोग करते हुए यह रोमांचक और प्रभावशाली पुस्तक एक व्यक्ति के जीवन का अत्यंत संवेदनशील चित्रण प्रस्तुत करती है।” किरण देसाई दूसरी बार यह प्रतिष्ठित सम्मान हासिल करने से चूक गयी हैं। बुकर पुरस्कार के 56 साल के इतिहास में केवल पांच बार ऐसा हुआ है जब एक ही व्यक्ति ने दो बार यह पुरस्कार जीता है।

देसाई ने 2006 में ‘द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस’ के लिए यह प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान जीता था। देसाई ने अपने नए उपन्यास के बारे में कहा, ‘‘मैंने एक ऐसी किताब लिखनी चाही जो वैश्विक एकाकीपन को एक अधूरी प्रेम कहानी के माध्यम से दर्शाए। मैं वर्तमान समय की एक ऐसी प्रेम कहानी लिखना चाहती थी जिसमें पुराने जमाने की खूबसूरती हो।’’

पहले के दौर में भारत की प्रेम कहानियां आमतौर पर एक ही समुदाय, वर्ग, धर्म और स्थान तक सीमित होती थीं लेकिन आज की वैश्वीकृत दुनिया में प्रेम कहानियां कई दिशाओं में फैल सकती हैं। जूरी ने 667 पृष्ठों वाले ‘द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी’ को ‘‘प्रेम और परिवार, भारत और अमेरिका, परंपरा और आधुनिकता का महाकाव्य’’ बताया, जो दो भारतीय युवाओं सोनिया और सनी के इर्द-गिर्द घूमती है।

