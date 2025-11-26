Highlights इमरान खान कहां हैं? बहनों ने जेल में मिलने की इजाजत मांगी, मौत की अफवाहें तेज!

Where Is Imran Khan:पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में मौत की अफवाहों के बीच उनकी बहनों- नोरीन, अलीमा और उज्मा खान ने आरोप लगाया है कि जेल में इमरान से मिलने की उनकी मांग पर उन्हें प्रताड़ित किया गया। बहनों का कहना है कि इस हफ्ते रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थकों ने उन पर हमला किया। इमरान खान 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं, और बहनों ने यह भी दावा किया कि उन्हें पिछले तीन सप्ताह से अपने भाई से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

#BREAKING: Midnight Protest by Imran Khan’s sister and PTI supporters outside Adiala Jail. Imran Khan hasn’t been allowed to meet any family member since last more than three weeks. Anger raging across Pakistan against Asim Munir and Pakistani establishment in Rawalpindi. pic.twitter.com/sH0ujS07wv — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 25, 2025

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीन बहनों ने अदियाला जेल के बाहर उन पर और खान के समर्थकों पर पिछले सप्ताह हुए ‘बर्बर’ पुलिस हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जेल में बंद इमरान खान की बहनों - नोरीन नियाजी, अलीमा खान और डॉ. उजमा खान को अपने भाई से मिलने की अनुमति नहीं दी गयी थी। उसके बाद खान की बहनों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अन्य सदस्यों के साथ अदियाला जेल के बाहर डेरा डाल दिया था। वे एक महीने से जेल के बाहर बैठे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें बेरहमी से पीटा। पार्टी ने सवाल किया कि क्या इमरान खान से मुलाकात की मांग करना कार्यकर्ताओं का अपराध था। पंजाब प्रांत के पुलिस प्रमुख उस्मान अनवर को लिखे पत्र में खान की बहनों ने कहा कि हिंसा क्रूर और सुनियोजित थी तथा पुलिसकर्मियों द्वारा बिना उकसावे के की गई। इमरान खान की बहन नोरीन नियाजी ने कहा, ‘‘ हमने उनके (खान के) स्वास्थ्य स्थिति को लेकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। हमने न तो सड़कें जाम कीं, न ही सार्वजनिक आवाजाही में बाधा डाली, और न ही किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल हुए। फिर भी, बिना किसी चेतावनी या उकसावे के क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट अचानक बंद कर दी गईं, जिससे वहां अंधेरा छा गया। इसके बाद पंजाब पुलिस के कर्मियों द्वारा हम पर क्रूर और सुनियोजित हमला किया गया। ’’

