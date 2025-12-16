7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर देंगे: बांग्लादेश नेता की गीदड़ भभकी, असम के सीएम ने भी दिया करारा जवाब, VIDEO

By रुस्तम राणा | Updated: December 16, 2025 20:02 IST2025-12-16T19:59:48+5:302025-12-16T20:02:36+5:30

"सेवन सिस्टर्स" – अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा – में चार राज्य (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम) बांग्लादेश के साथ ज़मीनी सीमा साझा करते हैं, जो इस क्षेत्र की रणनीतिक संवेदनशीलता को दिखाता है।

"We will separate the Seven Sister states from India": Bangladeshi leader's empty threat; Assam CM gives a strong response. | 7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर देंगे: बांग्लादेश नेता की गीदड़ भभकी, असम के सीएम ने भी दिया करारा जवाब, VIDEO

7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर देंगे: बांग्लादेश नेता की गीदड़ भभकी, असम के सीएम ने भी दिया करारा जवाब, VIDEO

नई दिल्ली: बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेता हसनत अब्दुल्ला ने सोमवार को चेतावनी दी कि ढाका भारत के दुश्मन ताकतों को, जिसमें अलगाववादी समूह भी शामिल हैं, शरण दे सकता है, जिससे भारत के "सेवन सिस्टर्स" को बांटने का खतरा पैदा हो सकता है। मंगलवार को इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस विचार को "गैर-जिम्मेदाराना और खतरनाक" बताया, और कहा कि भारत ऐसे बयानों पर चुप नहीं रहेगा।

"सेवन सिस्टर्स" – अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा – में चार राज्य (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम) बांग्लादेश के साथ ज़मीनी सीमा साझा करते हैं, जो इस क्षेत्र की रणनीतिक संवेदनशीलता को दिखाता है।

ढाका के सेंट्रल शहीद मीनार में एक सभा को संबोधित करते हुए, अब्दुल्ला ने दावा किया कि बांग्लादेश "अलगाववादी और भारत विरोधी ताकतों" को पनाह देगा, और चेतावनी दी कि इस तरह के समर्थन का इस्तेमाल भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को अलग-थलग करने के लिए किया जा सकता है। उनकी इन बातों पर दर्शकों के कुछ हिस्सों से ज़ोरदार तालियाँ बजीं।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, अब्दुल्ला ने कहा, "मैं भारत को यह साफ़ कर देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी ताकतों को पनाह देते हैं जो बांग्लादेश की संप्रभुता, क्षमता, वोटिंग अधिकारों और मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करतीं, तो बांग्लादेश जवाब देगा," उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिशों के पूरे क्षेत्र पर बड़े नतीजे होंगे।

उन्होंने चेतावनी दी, "अगर बांग्लादेश अस्थिर होता है, तो विरोध की आग उसकी सीमाओं से बाहर फैल जाएगी।" भारत की भूमिका की आलोचना करते हुए हसनत ने कहा, "आज़ादी के 54 साल बाद भी, बांग्लादेश अभी भी ऐसे 'गिद्धों' की कोशिशों का सामना कर रहा है जो देश पर कंट्रोल करना चाहते हैं।"

गैर-जिम्मेदाराना, खतरनाक: हिमंत

बांग्लादेश की नई बनी नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के एक सीनियर नेता हसनात अब्दुल्ला की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को भारत के नॉर्थ-ईस्ट को बांग्लादेश में मिलाने के विचार को "गैर-जिम्मेदाराना और खतरनाक" बताया, और चेतावनी दी कि भारत ऐसे बयानों पर चुप नहीं रहेगा।

लुमडिंग में एक कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, ''पिछले एक साल से उस देश से बार-बार ऐसे बयान आ रहे हैं कि नॉर्थ-ईस्ट भारत के राज्यों को अलग करके बांग्लादेश का हिस्सा बना देना चाहिए।''
 

Web Title: "We will separate the Seven Sister states from India": Bangladeshi leader's empty threat; Assam CM gives a strong response.

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :BangladeshAssamHimanta Biswa SarmaIndiaबांग्लादेशअसमहेमंत विश्व शर्माभारत