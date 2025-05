Russia-Ukraine Ceasefire: "हम युद्ध खत्म करना चाहते हैं लेकिन...", रूस के साथ युद्धविराम पर बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की

Russia-Ukraine Ceasefire: रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम कराने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तमाम प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने ट्रंप से बातचीत के बाद रूस के युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध होने की तत्परता के बारे में अपनी अनिश्चितता व्यक्त की।

उन्होंने रूस के इरादों में विश्वास की कमी का हवाला दिया। जेलेंस्की ने बिना किसी पूर्व शर्त के पूर्ण युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए यूक्रेन की इच्छा पर प्रकाश डाला, जो कि शुरू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव था, जबकि रूस द्वारा ठोस कार्यों के माध्यम से वास्तविक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की आवश्यकता पर बल दिया। जेलेंस्की ने कहा "मैं रूसी पक्ष के सिद्धांतों को नहीं जानता। जैसा कि मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ हमारी बातचीत से समझा, रूसी पक्ष हमें एक ज्ञापन भेजना चाहता है कि वे सिद्धांतों को कैसे देखते हैं, और वे केवल युद्ध विराम नहीं देखना चाहते हैं; वे कुछ और सिद्धांत चाहते हैं।"

उन्होंने कहा, "मैं वास्तव में इस बात पर भरोसा करता हूं कि हर कोई युद्ध विराम में बहुत रुचि रखता है। बहुत सारे नुकसान हुए हैं; हम वास्तव में इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि रूस इसके लिए तैयार है और हम उन पर भरोसा नहीं करते हैं। और यही हम उनसे चाहते हैं: युद्ध विराम, पहले चरण में, यह दिखाने के लिए कि वे वास्तव में युद्ध को रोकने के लिए तैयार हैं।

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ अपने निरंतर संचार को भी रेखांकित किया, उन्होंने कहा, "मैं हमेशा अपने सभी भागीदारों, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय लोगों के साथ साझा करता हूं... मुझे बहुत खुशी हुई जब राष्ट्रपति ट्रम्प ने बिना किसी शर्त या पूर्व शर्त के पूर्ण युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। हम इसके लिए तैयार हैं। इसलिए ये हमारे सिद्धांत हैं: युद्ध विराम और फिर अन्य कदम, कैदियों की अदला-बदली।"

"Want to end war but not sure if Russia is ready": Ukrainian President Zelenskyy



