Watch Jaishankar 'Khata-Khat' Jibe Rahul Gandhi: जीवन ‘खटाखट’ नहीं?, जयशंकर ने राहुल पर तंज कसा, जिसके पास नौकरी वह जानता है..., देखें वीडियो

Jaishankar 'Khata-Khat' Jibe Rahul Gandhi: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि व्यक्ति को कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती और जीवन ‘खटाखट’ नहीं है। जिनेवा में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जयशंकर बदलते भारत और नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता की टिप्पणी का परोक्ष संदर्भ दिया। जयशंकर ने बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक विशाल मानव संसाधनों के बारे में बात करते हुए कहा, ‘‘जब तक हम मानव संसाधन विकसित नहीं कर लेते, तब तक कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। जब तक आप बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं कर लेते, जब तक आपके पास नीतियां नहीं होतीं।

#WATCH | Interacting with the Indian community in Geneva, EAM Dr S Jaishankar says, "...Until you build infrastructure & human resources, have those policies in place, it is hard work. Life is not 'khata-khat', life is hard work and diligence..."



