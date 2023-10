WATCH: इजराइल पर हुए मिसाइल अटैक को टीवी पर देख हमास चीफ ने सजदा कर खुदा को शुक्रिया अदा किया

Highlights वीडियो में देखा जा सकता है कि हमास प्रमुख इस्माइल हनियेह सालेह अल-अरौरी टीवी पर इजराइल पर हुए अटैक को देखते हैं इसके बाद वह अपने अन्य साथियों के साथ सजदाकर खुदा का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई देते हैं बता दें कि हमास ने इजराइल पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है

Palestinian-militants attacked Israel: इजरायल पर मिसाइल हमले के बाद हमास के फिलिस्तीनी आतंकियों की घुसपैठ के बाद इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि हमास चीफ और अन्य नेतृत्व टीवी पर हमले देख रहे हैं और सजदा करके खुदा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देश पर सिलसिलेवार रॉकेट हमलों के बाद आतंकवादियों की घुसपैठ से इजराइल को झटका लगा है।

हमास-फिलिस्तीनी आतंकियों के इजरायल पर हमले के बाद इंटरनेट पर कई भयावह दृश्य सामने आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि आतंकवादी सड़कों पर घूम रहे हैं और निर्दोष नागरिकों को मार रहे हैं और उन्हें पकड़ रहे हैं। वे शवों को ले जा रहे हैं और उन्हें जिंदा भी पकड़कर अपने साथ हमास ले जा रहे हैं।

बताया जाता है कि इन्हें पकड़कर गाजा पट्टी ले जाकर बंधक बनाकर रखा जा रहा है। खबरें हैं कि गाजा पट्टी से दक्षिणी इजरायल की ओर करीब 5,000 मिसाइलें दागी गई हैं। मिसाइल हमले में कथित तौर पर एक महिला की मौत हो गई है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि हमास प्रमुख इस्माइल हनियेह सालेह अल-अरौरी और नेतृत्व के अन्य सदस्यों के साथ इजरायली हमले की भयावह घटनाओं को टीवी पर देख रहे हैं और हमले में इजरायलियों की मौत पर खुशी दिखा रहे हैं। उन्हें इजराइल की सड़कों पर तबाही के वीडियो देखने के बाद खुदा का शुक्रिया अदा करते हुए भी देखा जा सकता है।

Hamas chief Ismail Haniyeh, Saleh al-Arouri, and other members of the group's leadership feign surprise at tv clips showing the large-scale assault on southern Israel. pic.twitter.com/b04DW9uniM