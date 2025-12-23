2021 में चीन छोड़कर हांगकांग, इक्वाडोर और बहामास होते हुए छोटी नाव से फ्लोरिडा पहुंचा गुआन हेंग?, शिनजियांग के निरोध केंद्रों का गुप्त रूप से वीडियो यूट्यूब पर जारी कर चीनी सच को दिखाया?
असात ने कहा कि अब उन्हें उम्मीद है कि गुआन को शरण देने संबंधी मामला ‘‘सुचारु और अनुकूल रूप से’’ आगे बढ़ेगा।
वाशिंगटनः अमेरिकी गृह मंत्रालय (डीएचएस) ने उस चीनी नागरिक को निर्वासित करने की अपनी योजना वापस ले ली है जो अवैध रूप से देश में दाखिल हुआ था। दो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस मामले ने यह सार्वजनिक चिंता पैदा कर दी थी कि यदि उसे निर्वासित किया गया तो चीन के शिनजियांग क्षेत्र में मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर करने में मदद करने के कारण बीजिंग उसे दंडित कर सकता है। मामले में सहायता करने वाली मानवाधिकार वकील रेहान असात ने कहा कि गुआन हेंग के वकील को डीएचएस की ओर से एक पत्र मिला है, जिसमें उसे युगांडा भेजने के अनुरोध को वापस लेने का निर्णय बताया गया है। असात ने कहा कि अब उन्हें उम्मीद है कि गुआन को शरण देने संबंधी मामला ‘‘सुचारु और अनुकूल रूप से’’ आगे बढ़ेगा।
‘ह्यूमन राइट्स इन चाइना’ संगठन के कार्यकारी निदेशक झोउ फेंगसूओ ने भी गुआन को निर्वासित न करने के फैसले की पुष्टि की। डीएचएस ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन के डेटाबेस के अनुसार 38 वर्षीय गुआन न्यूयॉर्क के एक निरोध केंद्र में है। उसकी कानूनी टीम जमानत पर रिहाई के प्रयास कर रही है।
गुआन ने 2020 में शिनजियांग के निरोध केंद्रों का गुप्त रूप से वीडियो बनाया था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वहां करीब 10 लाख जातीय अल्पसंख्यकों, खासकर उइगरों को रखा गया है। बीजिंग ने आरोपों से इनकार किया है। गुआन 2021 में चीन छोड़कर हांगकांग, इक्वाडोर और बहामास होते हुए एक छोटी नाव से फ्लोरिडा पहुंचा था।
उसके अमेरिका पहुंचने के बाद वीडियो यूट्यूब पर जारी हुआ और इसके बाद चीन में उसके परिवार को परेशान किया गया। झोउ के समूह द्वारा गुआन का मामला उठाए जाने के बाद हाल के हफ्तों में संसद समेत विभिन्न हलकों से गुआन के पक्ष में जनसमर्थन तेजी से बढ़ा है। इस महीने की शुरुआत में गुआन के अदालत में पेश होने से पहले ही अमेरिकी सांसदों ने उसे शरण दिए जाने की मांग की थी।