Donald Trump Hooting in US Open 2025: 30 मिनट की देरी?, क्या यूएस ओपन में ट्रंप को हूटिंग का सामना?, देखिए वीडियो

Highlights Donald Trump Hooting in US Open 2025: ट्रंप के दोबारा दिखाई देने पर जयकार और हूटिंग सुनाई दी। Donald Trump Hooting in US Open 2025: सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, जिससे मैच 30 मिनट देरी से शुरू हुआ। Donald Trump Hooting in US Open 2025:स्टीव विटकॉफ और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट भी मौजूद थीं।

Donald Trump Hooting in US Open 2025: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रविवार को आर्थर ऐश स्टेडियम में जेनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज के बीच यूएस ओपन पुरुष वर्ग के फ़ाइनल देखने पहुंचे। अल्काराज चैंपियन बने। यूएस ओपन का फाइनल मैच एक और कारण से चर्चे में रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर कई वीडियो आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। फाइनल मैच देखने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस मैच में दर्शक दर्शकों ने तालियों के साथ हूटिंग के साथ उनका मैच में स्वागत किया। ताने और हूटिंग भी शामिल हैं।

Here’s Donald Trump arriving at the U.S. OPEN in NEW YORK CITY.



Is he getting boo?

pic.twitter.com/abugYt1Dtk — Lucas Sanders 💙🗳️🌊💪🌈🚺🟧 (@LucasSa56947288) September 7, 2025

US Open crowd reacts to Donald Trump arrival pic.twitter.com/KFSnTr425A— Charlie Spiering (@charliespiering) September 7, 2025

आर्थर ऐश स्टेडियम के अंदर ट्रंप को स्क्रीन पर दिखाया गया, जिस पर दर्शकों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एबीसी प्रसारण फुटेज में उन्हें हाथ हिलाने के लिए एक बॉक्स से बाहर निकलते हुए दिखाया गया, हालाँकि चैनल ने दर्शकों की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं की। बाद में, ईएसपीएन कवरेज में ट्रंप के दोबारा दिखाई देने पर जयकार और हूटिंग सुनाई दी।

बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में पुरुष एकल के फ़ाइनल से पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, अरबेला कुशनर और जेरेड कुशनर। (इमेज इमेजेज वाया रॉयटर्स कनेक्ट) उनके आगमन के कारण सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, जिससे मैच 30 मिनट देरी से शुरू हुआ।

BREAKING: Donald Trump just got mercilessly booed at the U.S. Open. No wonder his administration tried to ban networks from sharing this. pic.twitter.com/QJTfvYGJFK — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) September 7, 2025

BREAKING: Trump just got mercilessly booed at the U.S. Open. The Administration was threatening broadcasters not to show reactions to Trump because of this. They are scared. The American people are fed up.

pic.twitter.com/SMIXCoHRNL— Trump Lie Tracker (Commentary) (@MAGALieTracker) September 7, 2025

यूएस ओपन के आधिकारिक अकाउंट ने X पर पोस्ट किया कि सुरक्षा उपायों के चलते और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशंसकों को अपनी सीटों तक पहुँचने के लिए अतिरिक्त समय मिले, हमने आज के मैच का समय दोपहर 2:30 बजे पूर्वी समय (ET) कर दिया है। सचिव स्कॉट बेसेंट, विशेष प्रशासन दूत स्टीव विटकॉफ और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट भी मौजूद थीं।

ऐसी खबरें थीं कि अमेरिकी टेनिस संघ (यूएसटीए) ने अपने प्रसारण भागीदारों को निर्देश दिया था कि वे राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हूटिंग या विरोध प्रदर्शन न दिखाएँ, जैसा कि राजनीतिक प्रदर्शनों के प्रसारण के विरुद्ध उनकी मानक नीति के अनुरूप है। प्रमुख टेनिस पत्रकार बेन रोथेनबर्ग ने "यूएस ओपन ने प्रसारणकर्ताओं को ट्रंप पर प्रतिक्रियाओं को सेंसर करने का आदेश दिया था।"

यूएस ओपन के प्रसारकों को निर्देश दिया गया था कि वे कार्यक्रम में ट्रंप की उपस्थिति पर किसी भी विरोध या दर्शकों की प्रतिक्रिया को प्रसारित न करें। समारोह के दौरान राष्ट्रपति को वर्ल्ड फीड और ऐश कोर्ट फीड पर दिखाया जाएगा।

