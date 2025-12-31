WATCH: नए साल की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी के लिए सिडनी हार्बर के पास जमा हुई भीड़, वीडियो वायरल

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर के पास नए साल की शाम की शानदार आतिशबाजी देखने के लिए हजारों लोग पहले ही खास जगहों पर कब्जा कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे कई वीडियो में दिखाया गया कि 2026 का स्वागत करने के लिए सबसे अच्छी जगह पाने के लिए भीड़ सुबह 4 बजे से ही इकट्ठा होने लगी थी।

"POV: It's 4 am in Sydney on New Year's Eve" टाइटल वाले एक वायरल क्लिप में, हजारों लोग बैठे और कैंपिंग करते हुए दिखे, जो हार्बर के पास जाने की इजाज़त मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। शहर के सबसे पसंदीदा व्यूइंग पॉइंट, मिसेज़ मैक्वेरी चेयर के गेट सुबह करीब 9:30 बजे खुले, और कुछ ही मिनटों में लोगों ने उस जगह को भर दिया।

एक और वीडियो में दिखाया गया कि सुबह 11 बजे तक हार्बर की ज़्यादातर जगहें पहले ही भर चुकी थीं, क्योंकि उत्साहित भीड़ ने आधी रात के शो के लिए आगे की सीटें पक्की कर ली थीं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुए, सोशल मीडिया यूज़र्स का एक हिस्सा लोगों के लंबे समय तक लाइन में खड़े रहने के धैर्य से प्रभावित हुआ, जबकि दूसरे लोगों ने सवाल उठाया कि क्या 10-15 मिनट के इस नज़ारे के लिए इतनी मशक्कत करना सही था।

एक यूज़र ने कहा, "यह सच में पागलपन है," जबकि दूसरे ने कहा: "आप क्या उम्मीद करते हैं? यह एक दुनिया भर में मशहूर इवेंट है।" तीसरे ने कमेंट किया: "मैं भीड़ और ट्रैफिक से घर पहुँचने में 1 घंटे से ज़्यादा समय बिताने के बजाय, अपने सोफे पर आराम से टीवी पर देखना पसंद करूँगा, जो शायद ज़्यादा अच्छा नज़ारा होगा, और फिर सीधे बिस्तर पर चला जाऊँगा।"

दस लाख से ज़्यादा लोग'

ट्रांसपोर्ट मंत्री जॉन ग्राहम के अनुसार, ट्रांसपोर्ट फॉर न्यू साउथ वेल्स (NSW) को उम्मीद थी कि शहर में दस लाख से ज़्यादा लोग नए साल की शाम मनाएंगे, जिसमें हार्बर के आसपास फ्री देखने वाली जगहों पर भी लोग शामिल होंगे। द गार्जियन के अनुसार, ग्राहम ने कहा, "एक हज़ार से ज़्यादा अतिरिक्त [पब्लिक ट्रांसपोर्ट] सेवाएं उपलब्ध होंगी, जो सामान्य दिन की तुलना में 40 प्रतिशत ज़्यादा हैं।"

इस बीच, प्रीमियर क्रिस मिन्स ने परिवारों से बॉन्डी बीच आतंकी हमले के असर के बावजूद जश्न का आनंद लेने का आग्रह किया, जिसमें इस महीने की शुरुआत में 15 लोगों की मौत हो गई थी। मिन्स ने कहा, "हम ऐसी स्थिति में नहीं हो सकते जहां यह भयानक आपराधिक आतंकवादी घटना हमारे खूबसूरत शहर में हमारे जीने के तरीके को बदल दे। हमें हिम्मत दिखानी होगी।"

Web Title: WATCH: Crowd gathers near Sydney Harbour for New Year's Eve fireworks; video goes viral