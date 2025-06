क्या व्हाइट हाउस लंच में असीम मुनीर को परोसा गया सूअर का मांस? मेन्यू कार्ड वायरल हुआ

नई दिल्ली: 18 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ हाई-प्रोफाइल लंच के बाद सोशल मीडिया पर व्हाइट हाउस के दो परस्पर विरोधी मेनू कार्ड वायरल हो गए हैं। एक मेनू में दावा किया गया है कि पूरा भोजन हलाल था, जबकि दूसरे में कई पोर्क व्यंजन सूचीबद्ध हैं। हालाँकि, दोनों मेनू कार्ड की प्रामाणिकता अभी भी सत्यापित नहीं है।

18 जून को सबसे पहले व्यापक रूप से साझा किए गए मेनू में उल्लेख किया गया था कि परोसा गया सारा भोजन हलाल था। इसमें स्टार्टर के रूप में बकरी के पनीर का गेटौ था, उसके बाद जंबालया के साथ स्प्रिंग लैंब का रैक था, और अंत में नेक्टराइन टार्ट और क्रीम फ़्रैच आइसक्रीम थी। नीचे एक स्पष्ट लेबल पर लिखा था, "सभी भोजन हलाल हैं - राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प द्वारा होस्ट किया गया।"

इसके विपरीत, कुछ ही समय बाद सामने आए एक अन्य मेनू में पोर्क-आधारित तीन अलग-अलग व्यंजन सूचीबद्ध हैं, जिसमें बोस्ट पोर्क टेंडरलॉइन, ब्रेज़्ड पोर्क शोल्डर और पोर्क-रहित शाकाहारी विकल्प शामिल हैं। यह संस्करण एक कड़वे-मीठे चॉकलेट टॉर्टे के साथ समाप्त होता है और इस पर लिखा होता है, “सभी खाद्य पदार्थ गैर-हलाल हैं।”

The #WhiteHouse menu, for the luncheon that was served today! #DonaldTrump #AsimMunir #Pakistan #India .. pic.twitter.com/sUzXJkJ6Vs

The White House releases today's lunch menu.



Hosted by Donald Trump for Asim Munir.



Only Pork dishes in the main course.



So this is the reason why President Trump invited General #AsimMunir for lunch. pic.twitter.com/Ko1TCCrV6K