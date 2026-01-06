मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन, भारत ने सीमा सील की, सोशल मीडिया पर सामने आए हिंसा के VIDEOS
नेपाल के परसा जिले के बीरगंज शहर में एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें कथित तौर पर धार्मिक सामग्री थी।
काठमांडू: भारत से सटे नेपाल के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक अशांति फैल गई है, जिससे हाई-सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल के परसा जिले के बीरगंज शहर में एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें कथित तौर पर धार्मिक सामग्री थी।
परसा में जिला प्रशासन कार्यालय (DAO) ने सोमवार को बीरगंज में शाम 6 बजे (5 जनवरी) से सुबह 8 बजे (6 जनवरी) तक कर्फ्यू लगा दिया। तनाव अभी भी ज़्यादा होने और खतरा बने रहने के कारण, अधिकारियों ने मंगलवार को दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू बढ़ाया।
नेपाल में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति के बीच, भारत ने अपनी सीमा पूरी तरह से सील कर दी है, और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सीमा पार आवाजाही पर रोक लगा दी है। विरोध प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गए, जिसके बाद परसा जिला प्रशासन को बीरगंज शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा, जो बिहार के रक्सौल जिले की सीमा से लगता है।
कैसे हिंसा भड़की?
धनुषा जिले की कमला नगर पालिका के सखुवा मारन इलाके में लोगों के एक ग्रुप ने एक मस्जिद में तोड़फोड़ की। इसके तुरंत बाद, तोड़फोड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल गया। नेपाल पुलिस के अनुसार, इसके बाद दो मुस्लिम युवकों ने टिकटॉक पर कथित तौर पर हिंदू विरोधी कंटेंट फैलाया। बाद में उन युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया, प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके और एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की। पुलिस ने बताया, "हालात को काबू करने के लिए, पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर करीब आधा दर्जन आंसू गैस के गोले दागे।"
बीरगंज और आसपास के इलाकों में बिगड़ते हालात के कारण, नेपाल में काम करने वाले कई भारतीय प्रवासी मजदूर घर लौटने लगे हैं।