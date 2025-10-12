पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर हिसंक झड़प, तालिबान ने 12 पाक सैनिकों को किया ढेर; बॉर्डर पर कई चौकियां कब्जाई

Pakistan-Afghanistan Clash: पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर सैनिकों की ताजा भिड़त ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। तालिबान ने डूरंड रेखा पर पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर की चौकियों और बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाते हुए एक बड़ा हमला किया है। जिसे पाक के लिए एक रणनीतिक संदेश बताया जा रहा है।

गौरतलब है कि डांगम और बिरकोट सेक्टरों का वीडियो सामने आया है जिसमें कई तोपों से पाकिस्तानी ठिकानों पर बमबारी करते और तालिबान को 2021 में छोड़े गए अमेरिकी सैन्य वाहनों पर सवार होकर सीमा की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है, जिन पर अब इस्लामिक अमीरात का झंडा लहरा रहा है। कुनार और नंगरहार प्रांतों में भारी गोलाबारी और ड्रोन समर्थित हमले दिखाई दे रहे हैं, जो 2021 के बाद से अभूतपूर्व सैन्य वृद्धि का संकेत देते हैं।

तालिबान के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, अफ़ग़ान तालिबान ने हेलमंद, पक्तिया, कुनार, नंगरहार और खोस्त प्रांतों से एक साथ जवाबी हमले शुरू किए, और कुर्रम, बाजौर और उत्तरी वज़ीरिस्तान में पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया।

प्रारंभिक मुठभेड़ रिपोर्टों से गुवी सार, स्पाइना शागा और पोलिन के आसपास भारी सीमा पार गोलीबारी की पुष्टि होती है, जिसमें अफ़ग़ान इकाइयों ने सटीक हमलों के लिए तोपखाने, मोर्टार और हल्के ड्रोन तैनात किए हैं। छोटे हथियारों से शुरू हुई झड़पें अब लगातार बमबारी में बदल गई हैं, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से पाकिस्तानी अग्रिम रक्षा को दबाना है।

अफ़ग़ानिस्तान की 201वीं खालिद बिन वालिद आर्मी कोर ने आधिकारिक तौर पर इस हमले की ज़िम्मेदारी ली है और इसे इस हफ़्ते की शुरुआत में काबुल, खोस्त और नंगरहार पर पाकिस्तान के हवाई हमलों का जवाबी हमला बताया है। यह 2021 में सत्ता में आने के बाद से तालिबान की औपचारिक सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक सैन्य कार्रवाई की पहली खुली स्वीकृति है।

कहा जा रहा है कि हमले फ्रंटियर कोर की चौकियों, रसद केंद्रों और डूरंड रेखा के साथ छोटे बैरकों पर केंद्रित हैं, जबकि गावी, पोलिन और शागा के आसपास गोलाबारी केंद्रित है।

अफ़ग़ान इकाइयों द्वारा सीमा पार मार्गों को नियंत्रित करने वाली प्रमुख फ़्रंटियर कोर चौकियों को बेअसर करने के प्रयास के दौरान कई घुसपैठ के प्रयास सामने आए हैं।

जानकारी के अनुसार, तालिबान ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य पाकिस्तान को सीधा संदेश देना है कि "अफ़ग़ान संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन का अब संगठित सैन्य जवाब दिया जाएगा।"

दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा

जानकारी के मुताबिक, यह सीमा संघर्ष अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद हुआ है। 9 अक्टूबर को, पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान के पूर्वी प्रांतों में हवाई हमले किए, जिसमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के वरिष्ठ कमांडरों को निशाना बनाया गया, जिनमें समूह का नेता नूर वली महसूद भी शामिल था। हवाई हमलों के जवाब में, अफ़ग़ान बलों ने कथित तौर पर डूरंड रेखा के पास पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को निशाना बनाकर जवाबी हमला किया। रिपोर्टों से पता चलता है कि अफ़ग़ान बलों ने नंगरहार और कुनार प्रांतों में कई पाकिस्तानी चौकियों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जिससे क्षेत्र में पाकिस्तान की सैन्य उपस्थिति को गहरा झटका लगा।

अफ़ग़ान रक्षा मंत्रालय के अनुसार, "आज रात के हमलों में पाकिस्तानी पक्ष की सुविधाएँ और उपकरण नष्ट हो गए।"

उन्होंने दावा किया, "कुनार और हेलमंद में एक-एक चौकी नष्ट कर दी गई, जबकि पाकिस्तानी बलों को कथित तौर पर हताहत होना पड़ा और तालिबान लड़ाकों के हाथों कई हथियार और वाहन नष्ट हो गए।"

अफ़ग़ान रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने दावा किया है कि झड़पों के दौरान पाकिस्तानी सैन्य सुविधाएँ और उपकरण नष्ट हो गए, जिससे पाकिस्तानी पक्ष को भी काफ़ी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी सेना ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

अफ़ग़ान सेना ने एक बयान में कहा, "काबुल पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए हवाई हमलों का बदला लेने के लिए," तालिबान बल सीमा पर "विभिन्न क्षेत्रों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ भीषण झड़पों में" लगे हुए हैं।

बाद में, तालिबान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायत ख़ोवाराजम ने एएफपी को बताया कि "सफल" अभियान आधी रात को समाप्त हो गया। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी: "अगर विरोधी पक्ष फिर से अफ़ग़ानिस्तान की सीमा का उल्लंघन करता है, तो हमारे सशस्त्र बल उनके क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार हैं और दृढ़ता से जवाब देंगे।"

