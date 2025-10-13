VIDEO: गाजा को लेकर पाकिस्तान में टीएलपी का हिंसक आंदोलन, कई लोगों की मौत, पुलिसकर्मी भी मारा गया

By रुस्तम राणा | Updated: October 13, 2025 15:43 IST2025-10-13T15:43:43+5:302025-10-13T15:43:43+5:30

पंजाब पुलिस ने मुरीदके में रात भर टीएलपी प्रदर्शनकारियों पर बड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद हिंसक झड़पें हुईं और कई प्रदर्शनकारी मारे गए या घायल हुए।

VIDEO: Violent protests erupt in Pakistan over Gaza, several people killed, including a policeman | VIDEO: गाजा को लेकर पाकिस्तान में टीएलपी का हिंसक आंदोलन, कई लोगों की मौत, पुलिसकर्मी भी मारा गया

VIDEO: गाजा को लेकर पाकिस्तान में टीएलपी का हिंसक आंदोलन, कई लोगों की मौत, पुलिसकर्मी भी मारा गया

लाहौर: पाकिस्तान में अशांति हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। सोमवार को लाहौर में इज़राइल विरोधी मार्च के दौरान तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) के समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़प में कम से कम एक पुलिस अधिकारी और कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। 

प्रदर्शनकारी फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में मार्च कर रहे थे। राजधानी इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे टीएलपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद शहर में सन्नाटा पसर गया है।

पंजाब पुलिस ने मुरीदके में रात भर टीएलपी प्रदर्शनकारियों पर बड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद हिंसक झड़पें हुईं और कई प्रदर्शनकारी मारे गए या घायल हुए। पार्टी प्रमुख साद हुसैन रिज़वी के नेतृत्व में लाहौर से निकल रहे इस्लामी समूह के मार्च के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने लाठीचार्ज किया और आँसू गैस के गोले छोड़े।

सोशल मीडिया पर चल रहे दावों पर विश्वास करें तो 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और हज़ारों घायल हुए हैं। हिंसक झड़प में एक पुलिस अधिकारी की भी मौत हो गई। पंजाब पुलिस प्रमुख उस्मान अनवर ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के हताहत होने की पुष्टि नहीं की, लेकिन टीएलपी ने एक बयान में कहा कि उसके कई समर्थक मारे गए या घायल हुए हैं।

पाकिस्तान पुलिस और रेंजर्स द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करते हुए दृश्य सामने आए हैं। काले धुएं के घने गुबार आसमान में उठ रहे हैं।

कथित तौर पर, टीएलपी प्रमुख साद हुसैन रिज़वी को भी झड़पों में पाकिस्तानी पुलिस ने गोली मार दी। टीएलपी के अनुसार, अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई गोलीबारी में उन्हें कई गोलियाँ लगीं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

रिज़वी को कथित तौर पर गोली मारे जाने से पहले, टीएलपी ने सोशल मीडिया पर रिज़वी का एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्हें सुरक्षा बलों से गोलीबारी बंद करने का आग्रह करते और बातचीत के लिए तैयार होने की बात कहते सुना जा सकता है। जब रिज़वी समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तब पृष्ठभूमि में गोलियों की आवाज़ सुनी जा सकती थी।                        

Web Title: VIDEO: Violent protests erupt in Pakistan over Gaza, several people killed, including a policeman

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :PakistanLahore PoliceIsraelपाकिस्तानइजराइल