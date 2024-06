VIDEO: पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में थाने से खींचकर एक शख्स को मौत के घाट उतारा, शव में लगाई आग, पुलिस थाना भी फूंका

Highlights पुलिस अधिकारी के मुताबिक मृतक की पहचान मोहम्मद इस्माइल के रूप में हुई है, जो एक यात्री था वह शहर के एक होटल में रह रहा था, जब भीड़ ने उस पर कुरान के पन्ने जलाने का आरोप लगाया इस्माइल से पुलिस पूछताछ कर रही थी, जब भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया

पेशावर: उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में पुलिस ने शुक्रवार को सैकड़ों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिन्होंने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और वहां कुरान, इस्लाम की पवित्र पुस्तक का अपमान करने के संदेह में पूछताछ कर रहे एक व्यक्ति की हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी जाहिद खान ने एपी (एसोसिएट प्रेस) को बताया कि पुलिस उन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने गुरुवार रात खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल मदयान में पुलिस स्टेशन पर हमला किया और उसे जला दिया और संदिग्ध को भी मार डाला।

उन्होंने कहा कि संदिग्ध की पहचान मोहम्मद इस्माइल के रूप में हुई है, जो पूर्वी पंजाब प्रांत का एक पर्यटक था और शहर के एक होटल में रह रहा था, जब भीड़ ने उस पर कुरान के पन्ने जलाने का आरोप लगाया। खान ने कहा कि इस्माइल से पुलिस पूछताछ कर रही थी, जब भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और अधिकारियों के साथ झड़प की। उन्होंने कहा कि बाद में भीड़ ने इस्माइल को छीन लिया, उसे मार डाला और उसके शरीर को जला दिया। सोशल मीडिया पर भीड़ द्वारा एक शख्स को जलाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि यह पुष्टि नहीं की जा सकती है कि वीडियो इसी घटना से संबंधित है।

Trigger warning! 🚨



Police station burnt down by an Islamist mob over alleged blasphemy in Pakistan.



An alleged blasphemer was burnt alive on the streets of Madain, Swat, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. pic.twitter.com/tsUbqFxq7U — Treeni (@TheTreeni) June 20, 2024

Eid in Pakistan: A man from Sialkot in Punjab went to the scenic Swat district of Khyber Pakhtunkhwa on Eid



He was accused of blasphemy and burnt alive in front of police station



Identity of victim, who is dead, yet unknown pic.twitter.com/euY4R2FePH — Swati Goel Sharma (@swati_gs) June 21, 2024

Another tourist lynched and torched to death in Pak-occupied 🇵🇰 Khyber Pakhtunkhwa over allegation of Blasphemy



Radical islamists dragged him out from the police station & committed the heinous act while chanting “Allah Hu Akbar”



📌 Madyan, Swat District pic.twitter.com/oVfVdGKw4s — Ashwini Shrivastava (@AshwiniSahaya) June 21, 2024

खान ने कहा कि पुलिस ने अभी तक किसी भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया है। पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप आम बात हैं। देश के ईशनिंदा कानूनों के तहत, इस्लाम या इस्लामी धार्मिक हस्तियों का अपमान करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा दी जा सकती है। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक ईशनिंदा के लिए मौत की सजा नहीं दी है, लेकिन आरोपों से दंगे भड़क सकते हैं और भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया जा सकता है।पिछले महीने, पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत में भीड़ ने 72 वर्षीय एक ईसाई व्यक्ति पर कुरान के पन्नों का अपमान करने का आरोप लगाकर हमला किया था। बाद में एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

