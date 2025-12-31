VIDEO: दुनिया नए साल के जश्न में डूबी, न्यूजीलैंड ने शानदार आतिशबाजी के साथ 2026 का स्वागत किया

By रुस्तम राणा | Updated: December 31, 2025 17:17 IST2025-12-31T16:55:06+5:302025-12-31T17:17:01+5:30

न्यूजीलैंड के ऑकलैंड ने स्काई टॉवर, जो देश की सबसे ऊंची इमारत है, से आतिशबाजी करके 2026 का स्वागत किया। शहर के सेंटर में खराब मौसम के बावजूद यह नया साल मनाने वाला पहला बड़ा शहर बन गया।

VIDEO: The world is immersed in New Year celebrations; New Zealand welcomed 2026 with spectacular fireworks | VIDEO: दुनिया नए साल के जश्न में डूबी, न्यूजीलैंड ने शानदार आतिशबाजी के साथ 2026 का स्वागत किया

VIDEO: दुनिया नए साल के जश्न में डूबी, न्यूजीलैंड ने शानदार आतिशबाजी के साथ 2026 का स्वागत किया

नई दिल्ली: दुनिया नए साल का जश्न मनाना शुरू कर रही है। इस कड़ी में न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी के साथ 2026 का स्वागत किया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड ने स्काई टॉवर, जो देश की सबसे ऊंची इमारत है, से आतिशबाजी करके 2026 का स्वागत किया। शहर के सेंटर में खराब मौसम के बावजूद यह नया साल मनाने वाला पहला बड़ा शहर बन गया। दक्षिण प्रशांत के देश सबसे पहले नए साल का स्वागत करते हैं, और लगभग 1.7 मिलियन लोगों वाले ऑकलैंड में आधी रात न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में जश्न शुरू होने से 18 घंटे पहले होती है।

पांच मिनट के इस शानदार शो में 240-मीटर (787-फुट) ऊंचे स्काई टॉवर के कई लेवल से लगभग 3,500 पटाखे चलाए गए। हालांकि, बारिश और संभावित आंधी-तूफान के अनुमान के कारण बुधवार को न्यूज़ीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में कई छोटे कम्युनिटी इवेंट रद्द कर दिए गए।

मास शूटिंग की छाया में ऑस्ट्रेलिया का नया साल

ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट न्यूज़ीलैंड के दो घंटे बाद 2026 का स्वागत करेगा, सिडनी में पिछले लगभग तीन दशकों में देश की सबसे घातक मास शूटिंग के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच नए साल की पूर्व संध्या का जश्न मनाया जा रहा है। 

यह जश्न 14 दिसंबर को बॉन्डी बीच पर हनुक्का गैदरिंग में दो बंदूकधारियों द्वारा की गई गोलीबारी के हफ़्तों बाद हो रहा है, जिसमें 15 लोग मारे गए थे और कम से कम 40 घायल हो गए थे। इस हमले ने देश के सबसे बड़े शहर में होने वाले सेलिब्रेशन पर दुख की छाया डाल दी है।

बुधवार शाम को सिडनी हार्बर ब्रिज पर होने वाले सालाना आतिशबाजी शो के लिए सिडनी के वॉटरफ़्रंट पर भारी पुलिस मौजूदगी के बीच हजारों लोग इकट्ठा हुए। इस इवेंट में पहली बार, कई पुलिस अधिकारियों को खुलेआम रैपिड-फायर राइफलें ले जाते हुए देखा गया।

आधी रात से एक घंटा पहले, बोंडी बीच हमले के पीड़ितों को एक मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाएगी, साथ ही पुल के खंभों पर मेनोराह की तस्वीरें प्रोजेक्ट की जाएंगी। आयोजकों ने लोगों से हार्बर के पार अपने फोन की टॉर्च जलाकर ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय के साथ एकजुटता दिखाने का भी आग्रह किया है।

न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने निवासियों से आग्रह किया कि वे डर के कारण सार्वजनिक समारोहों से दूर न रहें, और चेतावनी दी कि चरमपंथी कम भीड़ को अपनी जीत मानेंगे।

मिन्स ने पत्रकारों से कहा, "हम ऐसी स्थिति में नहीं हो सकते जहाँ यह भयानक, आपराधिक, आतंकवादी घटना हमारे खूबसूरत शहर में हमारे जीने के तरीके को बदल दे।" "हमें इस भयानक अपराध के सामने हिम्मत दिखानी होगी और कहना होगा कि हम इस तरह के आतंकवाद से डरने वाले नहीं हैं।"

Web Title: VIDEO: The world is immersed in New Year celebrations; New Zealand welcomed 2026 with spectacular fireworks

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :New YearNew Zealandन्यू ईयरन्यूज़ीलैंड