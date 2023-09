वीडियो: यूक्रेन के शहरी इलाके में रूस का भीषण मिसाइल हमला, 16 लोगों की मौत, देखिए घटना के बाद का वीडियो

Highlights कोस्तयान्तनिव्का शहर पर रूस ने किया मिसाइल हमला रूस के मिसाइल हमले में 16 लोगों की मौत की खबर कोस्तयान्तनिव्का शहर दोनेत्स्क इलाके में स्थित है

Ukraine war: रूस ने यूक्रेन के शहर कोस्तयंतीनिव्का पर भीषण मिसाइल हमला किया है। इस हमले में कम से कम 16 लोग मारे गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मारे गए लोग निर्दोष थे, ये वे लोग थे जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

रूस ने जहां मिसाइल दागी वह शहर कोस्त्यन्तिनिव्का यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति के पास है। इस इलाके में दोनों ही देशों की सेनाएं अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। रूसी हमले से व्यथित यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि इस रूसी बुराई को जल्द से जल्द हराया जाना चाहिए। हालांकि हमले के बारे में मॉस्को के अधिकारियों ने अभी तक दावों पर टिप्पणी नहीं की है।

यूक्रेनी प्रधान मंत्री डेनिस शमाहाल द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, 16 मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 20 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हमले की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव शुरू किया गया। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल सभी सेवाएं काम कर रही हैं और हमले के कारण लगी आग पर काबू पा लिया गया है।

बताया गया है कि पूर्वी शहर में एक बाज़ार, दुकानें और एक फार्मेसी प्रभावित हुई है, जो युद्ध के मैदान के करीब है।सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में विस्फोट के क्षण और उसके ग्राफिक परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

#BREAKING: Russian missile fell in the central market of Kostiantynivka, in the Donetsk Province of #Ukraine. Death toll reportedly at 16 including a child. Over 20 injured. pic.twitter.com/9DvlFjXCpl