वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपर हनुमानकाइंड और खलासी फेम आदित्य गढ़वी को गले लगाया, 'मोदी और अमेरिका' कार्यक्रम में हुए शामिल

PM Modi met rapper Hanumankind and singer Aditya Gadhvi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 22 सितंबर को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में नासाऊ कोलिज़ीयम में आयोजित 'मोदी एंड यूएस' कार्यक्रम में रैपर हनुमानकाइंड से मुलाकात की। यह मुलाकात देश की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान हुई। उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले अन्य कलाकारों आदित्य गढ़वी और देवी श्री प्रसाद को भी गले लगाया।

केरल में जन्मे रैपर सूरज चेरुकट, जिन्हें हनुमैनकाइंड के नाम से जाना जाता है, के 'मोदी एंड यूएस' कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के वीडियो इंटरनेट पर खूब शेयर किए गए। वीडियो में दर्शक उनकी प्रस्तुति का आनंद लेते और अपनी सीटों पर थिरकते नजर आ रहे हैं। अपनी प्रस्तुति के बाद रैपर ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिन्होंने उनसे हाथ मिलाया और गले लगाया, संभवतः उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए। उन्हें गले लगाने से पहले पीएम मोदी ने "जय हनुमान" भी कहा।

गायक आदित्य गढ़वी ने भी पीएम मोदी और 13,500 लोगों की भीड़ के सामने प्रस्तुति दी। आदित्य ने पिछले साल अपने गाने खलासी से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था, जो "गुजरात के तटों की खोज करने वाले एक असीम नाविक की कहानी कहता है।" पुष्पा: द राइज और वाल्टेयर वीरय्या जैसी फिल्मों में अपने संगीत के लिए लोकप्रिय संगीतकार देवी श्री प्रसाद भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की।

VIDEO | PM Modi (@narendramodi) welcomed by music artists Hanumankind, Aditya Gadhvi and Devi Sri Prasad (@ThisIsDSP) onstage at the Community Event at Nassau Coliseum in New York earlier today. #PMModiUSVisit



